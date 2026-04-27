“Yo lo he hecho”: Alicia Machado revela haber recurrido al 911 para disciplinar a su hija adolescente

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En una reciente y honesta intervención en el espacio televisivo Desiguales, la reconocida actriz y exreina de belleza Alicia Machado se sinceró sobre la relación con su única hija, Dinorah, quien actualmente tiene 17 años. Machado admitió que, lejos de las cámaras y el glamur, ha enfrentado episodios de desobediencia que la han llevado a tomar medidas drásticas, incluyendo llamadas al 911. "No les tengan miedo, a mí no me ha importado ser Alicia Machado y tener que llamar y decirles: 'Señores, miren mi hija no me obedece'”, confesó ante sus compañeras de set, subrayando que ha recurrido a las autoridades cuando la joven ha salido sin permiso o se ha escapado de casa.

Desafíos de una madre soltera latina en EE. UU.

A sus 49 años, Machado enfatizó que su experiencia es la de una madre soltera que ha tenido que "llevar la batuta" sola en un entorno cultural y legal exigente como el de Estados Unidos. La actriz explicó que, en ocasiones, los padres se encuentran ante situaciones que no saben manejar o peligros que desconocen, por lo que la intervención de trabajadoras sociales y cuerpos de seguridad no debe verse con temor, sino como una ayuda profesional necesaria.

Para la venezolana, su estatus de figura pública no es un impedimento para solicitar apoyo estatal cuando el comportamiento de su hija, quien heredó su fuerte carácter, se torna inmanejable. A pesar de los conflictos propios de la adolescencia, Machado reafirmó que Dinorah es su prioridad absoluta, y que estas acciones buscan, en última instancia, garantizar el bienestar y la formación de la menor antes de que alcance la mayoría de edad.

Impacto en la opinión pública y el marco legal

Las declaraciones de Machado han generado una ola de comentarios en redes sociales en este tramo de abril de 2026, abriendo una conversación necesaria sobre los límites de la autoridad parental y el papel de los servicios de protección al menor. La estrella de Secretos de las Indomables destacó que una de las "grandezas" del sistema estadounidense es la atención prioritaria que se le da a los casos que involucran a menores.

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