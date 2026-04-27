“Michael” hace historia: La biopic del Rey del Pop se convierte en el estreno más taquillero de 2026

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con datos proporcionados por medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, la biopic titulada simplemente Michael ha logrado una recaudación global de 450 millones de dólares en sus primeros cinco días de exhibición. Solo en el mercado doméstico (Estados Unidos y Canadá), la película generó 185 millones, superando con creces las proyecciones iniciales de Lionsgate y Paramount. Este desempeño sitúa a la cinta no solo como el mejor estreno en la historia de las películas biográficas, sino también como el arranque más potente para una producción con clasificación para adultos en lo que va de la década, impulsado por una asistencia masiva tanto de la generación que vivió el auge del artista como de nuevos seguidores atraídos por el fenómeno digital.

El factor Jaafar Jackson

Más allá de las cifras de ventas, el éxito de la producción radica en la recepción crítica y del público. Los analistas de Rotten Tomatoes reportan una calificación de audiencia del 96%, destacando unánimemente la interpretación de Jaafar Jackson. Los críticos señalan que la capacidad del joven actor para capturar la esencia vocal y física de su tío ha sido el motor principal de la recomendación "boca a boca". Según portales como Deadline, el nivel de detalle técnico en las recreaciones de las giras Bad y Dangerous ha generado una experiencia inmersiva que ha llevado a muchos espectadores a repetir funciones, un comportamiento de consumo que usualmente se reserva para las grandes franquicias de superhéroes.

Impacto en la industria y proyecciones a largo plazo

El productor Graham King, responsable previo del éxito de Bohemian Rhapsody, parece haber encontrado nuevamente la fórmula del éxito al equilibrar la narrativa emocional con un despliegue técnico de primer nivel. Expertos de la industria en el CinemaCon 2026 sugieren que, de mantener este ritmo, Michael podría convertirse en la primera biopic musical en cruzar la barrera de los 1.500 millones de dólares en la taquilla total. El fenómeno ha tenido también un impacto colateral en las plataformas de streaming, donde el catálogo musical de Jackson ha experimentado un incremento del 300% en reproducciones, confirmando que la película ha logrado reactivar el interés cultural por el legado del Rey del Pop de una manera que la industria no veía en casi dos décadas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube