Rosalía logró otro sueño con HBO: así fue el casting que la llevó a una de las series más exitosas del momento

Suscríbete a nuestros canales

Rosalía compartió con sus seguidores detalles de uno de los momentos más importantes de su carrera reciente: su participación en la serie Euphoria. La cantante relató cómo recibió la noticia de que había sido elegida para formar parte del proyecto y describió la experiencia como el cumplimiento de un sueño que llevaba tiempo imaginando.

La artista también explicó que el proceso estuvo lleno de retos, nervios y preparación acelerada antes de su aparición en pantalla.

Su primer casting y completamente en inglés

A través de sus redes sociales, Rosalía contó que esta audición representó el primer casting formal de su vida. Según explicó, todo el proceso se realizó en inglés, lo que añadió un nivel extra de exigencia a una experiencia completamente nueva para ella.

La intérprete confesó que se trataba de una oportunidad inesperada y muy significativa, ya que desde hacía años deseaba participar en la reconocida producción televisiva.

Un reto contrarreloj antes de grabar

Rosalía reveló además que, luego de recibir la confirmación, tuvo que aprender una coreografía completa en menos de 48 horas. Esa presentación sería la que finalmente aparecería en el episodio correspondiente.

La cantante recordó que atravesó ese proceso con mucha tensión y emoción, debido a la presión del tiempo y al compromiso de estar a la altura de una serie seguida a nivel mundial.

Los nervios también estuvieron presentes

En su relato, la artista contó que la ansiedad del momento se hizo evidente físicamente. Explicó que se mordía el labio por los nervios y que incluso terminó con un moretón en el brazo durante la preparación.

Con su estilo cercano y espontáneo, describió la marca como si llevara “una galaxia entera” en el bíceps, frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Agradecimiento al equipo creativo

Rosalía dedicó parte de su mensaje a agradecer al creador de la serie, Sam Levinson, así como al resto del equipo de producción, por confiar en ella para esta aparición.

También dejó claro que ya era admiradora de Euphoria mucho antes de integrarse al elenco, y definió la oportunidad como una experiencia profundamente valiosa en su trayectoria.

Con esta participación, Rosalía amplía su presencia artística más allá de la música y suma una experiencia actoral en una de las series más comentadas de los últimos años.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube