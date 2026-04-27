¡Regresa Scooby-Doo! Netflix adapta a los personajes clásicos en una nueva serie

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Netflix ha sacudido las redes sociales al presentar las primeras imágenes promocionales de su nueva serie original: una adaptación live-action de Scooby-Doo. El proyecto, que ha estado bajo un hermetismo total desde su anuncio a finales de 2024, finalmente muestra el rostro de los integrantes de "Mystery Inc." en una versión que se aleja de la estética caricaturesca para abrazar un tono de "misterio adolescente" más sofisticado. Producida por Berlanti Productions, la serie promete explorar los orígenes del grupo de investigadores desde una perspectiva que combina el terror sobrenatural con el drama de personajes, situando a la pandilla en un contexto visualmente cinematográfico en este 2026.

Primer vistazo

Las imágenes compartidas han desatado un análisis exhaustivo por parte de los seguidores de la franquicia. La caracterización de los actores —cuyos nombres se habían mantenido en reserva hasta hace pocos meses— destaca por el respeto a los colores icónicos de cada personaje, pero con texturas y diseños adaptados a la moda actual.

Expectativas de la audiencia y dirección creativa

Bajo la dirección creativa de guionistas provenientes de series de misterio de alto perfil, esta nueva versión de Scooby-Doo busca atraer tanto a la audiencia nostálgica como a una nueva generación que consume formatos de suspenso tipo true-crime. Los críticos de la industria sugieren que el éxito de la serie dependerá de su capacidad para mantener el humor clásico de la pandilla dentro de tramas de crímenes reales que exijan una resolución lógica.

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