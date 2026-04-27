Verónica Castro regresa: ¿Qué se sabe sobre su más reciente aparición pública?

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La reconocida actriz mexicana, Verónica Castro, deslumbró a sus seguidores y fanáticos en la reciente entrega de los Premios Aura 2026. En este sentido, la intérprete, recibió un homenaje por sus 60 años de trayectoria artística, un hito que consolida su estatus como la "Reina de la Televisión".



Además, el momento más emotivo de la gala ocurrió cuando el actor mexicano, Eugenio Derbez, subió al escenario para entregarle, personalmente, el galardón a su colega, quien lució un aspecto radiante y sofisticado a sus 73 años.

Foto: @laboconaaa

Foto: @laboconaaa

Para recibir a Castro, la industria de la actuación se puso de pie con el objetivo de aplaudir y reconocer el talento y el legado de una de las figuras más grandes de México.

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