"Michael 2": el éxito actual en taquilla define el próximo paso para la biopic

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El estreno del biopic "Michael" sacudió la industria del cine con cifras que superaron todas las expectativas. Según reportes de Deadline, la cinta alcanzó 95 millones de dólares en su apertura dentro de Estados Unidos y superó los 206 millones a nivel mundial. Con este resultado, el filme obtuvo el título como el mejor debut histórico para un biopic musical, récord que antes pertenecía a obras como "Bohemian Rhapsody", según reseñó Prensa Libre.



Ante este panorama, la pregunta sobre una continuación cobró fuerza de inmediato. Por su parte, el presidente de Lionsgate Films, Adam Fogelson, abordó el tema con entusiasmo. Al mismo tiempo, Fogelson aseguró que poseen mucha más historia por narrar y que el equipo ya se preparó para este escenario. En este sentido, puntualizó que la respuesta del público sería el factor determinante para ofrecer esa segunda entrega lo antes posible.



Si bien, la primera película cubre desde la infancia de Jackson en Gary hasta su ascenso y la gira "Bad World Tour" durante el año 1988. Sin embargo, quedó fuera un tercer acto que originalmente incluía las polémicas de 1993, debido a restricciones legales vinculadas a contratos antiguos, según detalló Prensa Libre.

De concretarse una secuela, la trama abordaría capítulos clave como la gira "Dangerous", la vida en Neverland, el Super Bowl y los años finales del artista.

Confirmación del reparto



El reparto también mostró interés en retomar sus roles. Por su parte, Colman Domingo (Joe Jackson) y Nia Long (Katherine Jackson) confirmaron que existe la posibilidad de explorar los sucesos posteriores. De igual manera, el productor Graham King admitió que ya evalúa varias ideas, aunque prefiere observar el comportamiento de la taquilla en las próximas semanas.



Finalmente, Lionsgate daría luz verde definitiva al proyecto si la recaudación global supera los 700 millones de dólares. Mientras tanto, la frase final en los créditos de la cinta ya encendió la esperanza de los fans: "Su historia continúa".

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