Carlos Adyan y Alicia Machado desenmascaran a Aleska Génesis: “No eres víctima, estás mal de salud mental”

El presentador Carlos Adyan decidió expresar su opinión acerca de Aleska luego de enterarse de algunos comentarios que ella había hecho.

Este miércoles durante una transmisión en vivo del programa En Casa con Telemundo, Adyan dejó al descubierto tensos y desconocidos episodios con la modelo. En un extenso y contundente mensaje al aire, el comunicador aseguró que no siente odio hacia ella, como se le había acusado, sino "pena" por su manera de actuar.

"El que yo no coincida con la manera que tú te manejas no es sinónimo de odio", afirmó Adyan, antes de explicar que, tras salir de la cárcel, Aleska habría ordenado ataques en su contra a través de un grupo privado en Telegram, sin saber que él mismo fue uno de los pocos que la defendió públicamente durante su proceso legal.

“En este estudio fui el único que defendió tu inocencia con cabalidad”, señaló, recordando incluso que días después, la modelo le confesó a la producción del programa que no deseaba asistir si él era quien la entrevistaba y se disgustó al comentar que todos eran testigos de las veces que "me pedías entrevistas para limpiar tu imagen por la brujería y tus asuntos legales, y siempre estuve dispuesto a escucharte”, dijo.

Una advertencia directa a su entorno

Carlos fue más allá al advertirle que el verdadero problema podría estar dentro de su círculo más cercano. Hizo mención directa de Michelle, hermana de Aleska, a quien responsabilizó de su mala influencia y de haberla llevado “no una, sino dos veces a la cárcel”.

“La que se vende con un papel de cristianismo. Gracias a ella terminaste presa, y todavía mantiene contacto con Javier, el hombre que tú misma señalaste como responsable de tu daño. Y yo tengo los mensajes”, declaró Adyan, asegurando tener pruebas en su teléfono celular.

Antes de cerrar su intervención, el presentador instó a Aleska a buscar ayuda profesional y a dejar de presentarse como víctima:

“Enfócate en tu salud mental, rodéate de gente que te sume... La próxima vez que hablemos de ti en este show, espero que sea por un paso exitoso en tu carrera, no porque estés presa otra vez. No voy a decir nada más de ti porque te vendes como una víctima, y no lo eres”.

Alicia Machado: “Ella ha creado todo esto en su mente”

Pocas horas después de que el video de Adyan fuera compartido en redes sociales, Alicia Machado reaccionó al clip con un comentario que incendió aún más la conversación.

“No, mi amor. Ella está mal de su salud mental. Ella se inventó todo esto, lo ha creado en su mente”, escribió sin tapujos en el vídeo de Instagram.

La actriz y empresaria también fue tajante sobre cualquier posibilidad de vínculo o cercanía con Aleska: “¿Para qué quiero hacerme amiga de una mujer que busca dañarme? No la conozco y no tengo amistad ni con chavistas ni enchufados”, puntualizó, haciendo alusión al entorno político del que ha querido marcar distancia.

