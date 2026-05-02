Celebridades que enfrentan enfermedades que cambiaron sus vidas: del escenario a la lucha personal

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Varias figuras reconocidas del cine y la música han vivido un giro drástico en sus vidas tras ser diagnosticadas con enfermedades neurológicas y autoinmunes que han afectado su movilidad, su voz y su capacidad de continuar trabajando. Entre ellas destacan nombres como Michael J. Fox, Bruce Willis y Celine Dion, quienes han hecho públicas sus condiciones en los últimos años.

Michael J. Fox y décadas de lucha contra el Parkinson

El actor conocido mundialmente por la saga Back to the Future, Michael J. Fox, fue diagnosticado con Parkinson a principios de los años 90. Desde entonces ha enfrentado el avance progresivo de la enfermedad, que afecta el control del movimiento y genera temblores involuntarios.

Con el tiempo, redujo su participación en la actuación y ha centrado su vida en la investigación de la enfermedad a través de su fundación.

Bruce Willis y el impacto de la demencia frontotemporal

En 2022, la familia de Bruce Willis confirmó su retiro de la actuación tras ser diagnosticado inicialmente con afasia, un trastorno que afecta el lenguaje. Posteriormente, el diagnóstico evolucionó a demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta el comportamiento, la comunicación y las funciones cognitivas.

Desde entonces, el actor ha permanecido alejado de la vida pública mientras su familia comparte actualizaciones sobre su estado de salud.

Celine Dion y el síndrome de la persona rígida

La cantante Celine Dion anunció que padece el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico raro que provoca espasmos musculares severos y rigidez progresiva.

Esta condición ha afectado directamente su capacidad de cantar y moverse con normalidad, obligándola a suspender presentaciones y enfocarse en su tratamiento y recuperación.

Otras figuras que han enfrentado diagnósticos complejos

Además de estos casos, otras celebridades como Christina Applegate han compartido públicamente sus diagnósticos de esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso y puede impactar la movilidad y el equilibrio.

En todos los casos, las figuras afectadas han hablado abiertamente sobre la importancia de visibilizar estas condiciones y normalizar su impacto en la vida cotidiana.

Lejos de los escenarios, sus testimonios han contribuido a generar conciencia sobre condiciones neurológicas que afectan a millones de personas en el mundo.

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