Feid lanza frase inesperada en pleno show y deja claro por qué terminó su relación con Karol G

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En medio de la energía del Falxxo Tour, Feid volvió a captar la atención del público, pero por un comentario breve, lanzado en tono aparentemente irónico durante una interacción en tarima, terminó generando una ola de reacciones en redes sociales.

Un momento natural que terminó siendo viral

Durante una de sus presentaciones, el artista invitó al escenario a Maisak para interpretar juntos el tema Se me olvida.

Antes de iniciar la canción, Maisak hizo una dedicatoria “para el amor de su vida”, como parte del contexto del tema. Fue en ese instante cuando Feid respondió con un “me dejó”, provocando risas, sorpresa y de inmediato, múltiples interpretaciones.

Entre ironía y realidad: lo que realmente ocurrió

Se trató de una reacción espontánea, en medio de la dinámica entre ambos artistas, que pudo haber sido simplemente una respuesta en tono de broma o ironía.

Lo cierto es que, viniendo de una figura tan reservada con su vida privada, cualquier señal genera una reacción inmediata en su audiencia.

Los videos del momento no tardaron en circular, y con ellos llegaron las teorías. Algunos seguidores tomaron la frase como una posible señal sobre su vida amorosa, mientras otros defendieron la idea de que se trató de un comentario ligero sin mayor trasfondo.

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