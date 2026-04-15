Mudanza

¿Cerrando ciclos? Kate del Castillo abandona su hogar y desata teorías en redes

La actriz mexicana compartió recientemente imágenes de lo que vive en la actualidad lo que generó múltiples especulaciones por parte de sus seguidores 

Por Ana Maxiel Mariño
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 01:13 pm
¿Cerrando ciclos? Kate del Castillo abandona su hogar y desata teorías en redes
Foto: Telemundo

La protagonista de "La Reina del Sur" compartió con sus seguidores a través de las redes sociales, el agotador proceso que enfrenta actualmente: una mudanza total que la mantiene viviendo, literalmente, entre cajas de cartón.


La actriz lució visiblemente cansada, pero lo que realmente encendió las alarmas de sus fanáticos no fue su fatiga, sino el hermetismo que rodea este cambio.

Por su parte, la reconocida actriz mexicana evitó mencionar las razones que la impulsaron a dejar su hogar de forma tan repentina. Si bien, este silencio alimentó de inmediato diversas teorías entre los internautas, quienes se preguntan si la intérprete atraviesa una crisis personal o si simplemente busca un nuevo comienzo lejos de su antiguo entorno.

Sin confirmación 


Hasta el momento, la artista no ha confirmado si permanecerá en la misma zona residencial o si planea mudarse a otra ciudad. En este sentido, la falta de detalles convierte este simple traslado en un enigma para el mundo del espectáculo. Mientras tanto, Kate prefiere enfocarse en organizar sus pertenencias, dejando a su audiencia con más preguntas que respuestas sobre su futuro inmediato.

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