La familia crece: Kate del Castillo se convierte en "mamá" a sus 53 años

La reconocida actriz mexicana Kate del Castillo ha compartido un momento personal y emotivo con sus seguidores, anunciando la llegada de un nuevo miembro a su familia, aunque de una manera inusual y tierna.

A sus 53 años, la estrella de producciones como La Reina del Sur se ha convertido en "madre" de una bebé Reborn, a la que ha llamado cariñosamente Lupita.

La noticia, que ha generado una ola de felicitaciones y reacciones en redes sociales, fue anunciada por la propia actriz, quien mostró su afecto por esta muñeca hiperrealista.

Bienvenida a Lupita

Kate del Castillo reveló la llegada de la infante como un "regalazo de cumpleaños", utilizando sus plataformas para presentar a la bebé:

"Gracias por esta chamaquita Patsy Arte Reborn. Bienvenida Lupita, regalazo de cumpleaños."

Esta 'adopción' de una bebé Reborn, que simula con un alto grado de detalle a un bebé real, subraya un deseo de la actriz por la maternidad, celebrada a través de esta peculiar forma artística.

Los bebés Reborn son creaciones de artistas especializados que buscan la mayor verosimilitud posible, y son coleccionados o utilizados como terapia para quienes desean experimentar el cuidado de un infante.

Un Gesto de Cariño y Maternidad No Convencional

El gesto de Kate del Castillo resalta una forma de vivir la "maternidad" fuera de los caminos tradicionales. La actriz, quien nunca ha ocultado sus reservas sobre la maternidad biológica en el pasado, ha encontrado en Lupita una figura que le permite explorar este vínculo emocional.

La difusión de la imagen de Lupita ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han interpretado este acto como una tierna manifestación de afecto y una forma íntima de la actriz para celebrar su cumpleaños.

