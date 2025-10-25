Nueva edición: Variedades Premium está de vuelta

Suscríbete a nuestros canales

La esperada edición de Variedades Premium ya está a la venta más deslumbrante que nunca, con una propuesta llena de moda, belleza, estilo y exclusividad. En esta temporada, celebramos el regreso de una revista icónica que, por más de seis décadas, ha acompañado a la mujer venezolana con contenido de calidad y tendencia.

Esta nueva entrega llega con secciones imperdibles y recomendaciones ideales para disfrutar al máximo esta época del año.

Belleza a través del tiempo

Embárcate en un recorrido por la evolución del maquillaje, desde los estilos clásicos que marcaron época hasta las tendencias modernas que definen la estética actual. Inspiración, color y creatividad se unen en un homenaje a la belleza femenina.

La esperada edición de Variedades Premium ya está a la venta más deslumbrante que nunca, con una propuesta llena de moda, belleza, estilo y exclusividad. En esta temporada, celebramos el regreso de una revista icónica que, por más de seis décadas, ha acompañado a la mujer venezolana con contenido de calidad y tendencia. Esta nueva entrega llega con secciones imperdibles y recomendaciones ideales para disfrutar al máximo esta época del año. Belleza a través del tiempo Embárcate en un recorrido por la evolución del maquillaje, desde los estilos clásicos que marcaron época hasta las tendencias modernas que definen la estética actual. Inspiración, color y creatividad se unen en un homenaje a la belleza femenina. https://www.instagram.com/p/DQMa5PCDZj2/ Relojes de lujo Descubre una selección de relojes exclusivos que combinan diseño, elegancia y tecnología. Verdaderas joyas del tiempo que realzan tu personalidad. Portadas legendarias Recordamos las portadas más memorables de Variedades y Variedades Premium, reflejo de 62 años de historia, moda y tradición en Venezuela. No te pierdas esta edición llena de glamour, moda navideña y tendencias 2025. ¡Encuéntrala ya en kioscos y puntos de venta en toda Venezuela!

Relojes de lujo

Descubre una selección de relojes exclusivos que combinan diseño, elegancia y tecnología. Verdaderas joyas del tiempo que realzan tu personalidad.

Portadas legendarias

Recordamos las portadas más memorables de Variedades y Variedades Premium, reflejo de 62 años de historia, moda y tradición en Venezuela.

No te pierdas esta edición llena de glamour, moda navideña y tendencias 2025. ¡Encuéntrala ya en kioscos y puntos de venta en toda Venezuela!

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube