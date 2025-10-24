Se enciende la intriga: la razón detrás de la cancelación de los conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La reciente cancelación de múltiples fechas de la gira "Libre Corazón 2025" de la cantante mexicana Ángela Aguilar en Estados Unidos encendió las alarmas y desató una ola de rumores. Entre las especulaciones más persistentes surgió una teoría que apuntaba a un supuesto embarazo de la "Princesa del Regional Mexicano".

No obstante, su gran amigo, el influencer mexicano Kunno, se encargó de silenciar esa versión, pero avivó un misterio todavía mayor.

El rumor de un posible embarazo se viralizó rápidamente en redes sociales, sugiriendo que la cantante habría detenido su gira por esta razón. Ante la insistencia de la prensa, Kunno, cercano a la familia Aguilar, fue categórico en su desmentido.

Aunque, el influencer no compartió detalles claros, aseguró que existe una poderosa razón detrás de la decisión que habría tomado la cantante. “Es algo que les voy a contar más adelante, sé la razón. Es algo interesante que sé que los va a sorprender mucho”, comentó en la alfombra de los Premios Eliot.

Con estas declaraciones, los internautas aumentaron sus sospechas de un embarazo, aunque ni Ángela Aguilar, ni su esposo, el también cantante Christian Nodal, hayan dado información al respecto.

Sin embargo, los medios de comunicación retomaron la hipótesis más difundida sobre la posible baja venta de boletos en varias ciudades estadounidenses, como Nueva Jersey, Pensilvania y Carolina del Norte. Esta versión ganó fuerza ya que los conciertos se cancelaron sin una causa oficial de fuerza mayor anunciada por el equipo de la cantante.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su equipo de trabajo han emitido una declaración oficial que aclare el motivo de la suspensión de conciertos, dejando que la única voz que ofrece una "pista" sea la de su amigo.

