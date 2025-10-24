Polémica

¡Un caza fortunas tras Shakira! El problema legal que amenaza el legado de la artista

El nombre de la barranquillera se ve envuelto en un nuevo escándalo que la lleva a juicio. 

Por Eili Aranza Devia Viloria
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 03:50 pm

La cantante colombiana Shakira se encuentra inmersa en una nueva batalla legal en la Corte de Miami, aunque esta vez la situación apunta a ser una compleja trama de suplantación de identidad en el entorno digital.

Y es que un hombre de 80 años interpuso una millonaria demanda contra la artista por presunto fraude y abuso económico, alegando que fue engañado. El demandante, identificado como un residente en California, exige una indemnización que oscila entre los 11 y 100 millones de dólares.

Sus acusaciones se centran en tres delitos principales: fraude, incumplimiento de contrato y explotación a persona mayor. Según el hombre, él hizo entrega de sumas significativas de dinero—cerca de $140,000 USD según los reportes—a la persona que creía ser Shakira.

Este dinero se habría destinado a cubrir supuestos gastos de la artista, como billetes de avión para su familia, hoteles e imprevistos. El demandante asegura además que llegó a firmar un contrato con la cantante para publicar un libro de memorias juntos y realizar una gira de 100 conciertos.

Respuesta a la demanda por parte de Shakira 

El equipo legal de la cantante se ha movilizado con rapidez, declarando que la barranquillera está "asombrada" por la acusación y que niega categóricamente tener relación alguna con el demandante o las transacciones.

La defensa de la artista sostiene que el octogenario fue víctima de una estafa sofisticada llevada a cabo por un tercero que suplantó la identidad de Shakira en redes sociales y otros canales de comunicación durante un periodo de hasta tres años.

Los abogados de Shakira argumentan que las supuestas pruebas presentadas por el demandante—capturas de pantalla de chats de Facebook y mensajes de texto—fueron generadas por el estafador y que la persona real solo utiliza cuentas verificadas.

Según informaron medios internacionales, la Corte de Miami ha examinado el caso y que la demanda podría haber sido desestimada o retirada por el demandante, al confirmarse que se trató de una suplantación de identidad.

Viernes 24 de Octubre - 2025
