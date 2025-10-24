¡Un caza fortunas tras Shakira! El problema legal que amenaza el legado de la artista

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Shakira se encuentra inmersa en una nueva batalla legal en la Corte de Miami, aunque esta vez la situación apunta a ser una compleja trama de suplantación de identidad en el entorno digital.

Y es que un hombre de 80 años interpuso una millonaria demanda contra la artista por presunto fraude y abuso económico, alegando que fue engañado. El demandante, identificado como un residente en California, exige una indemnización que oscila entre los 11 y 100 millones de dólares.

Sus acusaciones se centran en tres delitos principales: fraude, incumplimiento de contrato y explotación a persona mayor. Según el hombre, él hizo entrega de sumas significativas de dinero—cerca de $140,000 USD según los reportes—a la persona que creía ser Shakira.

Este dinero se habría destinado a cubrir supuestos gastos de la artista, como billetes de avión para su familia, hoteles e imprevistos. El demandante asegura además que llegó a firmar un contrato con la cantante para publicar un libro de memorias juntos y realizar una gira de 100 conciertos.

Respuesta a la demanda por parte de Shakira

El equipo legal de la cantante se ha movilizado con rapidez, declarando que la barranquillera está "asombrada" por la acusación y que niega categóricamente tener relación alguna con el demandante o las transacciones.

La defensa de la artista sostiene que el octogenario fue víctima de una estafa sofisticada llevada a cabo por un tercero que suplantó la identidad de Shakira en redes sociales y otros canales de comunicación durante un periodo de hasta tres años.

Los abogados de Shakira argumentan que las supuestas pruebas presentadas por el demandante—capturas de pantalla de chats de Facebook y mensajes de texto—fueron generadas por el estafador y que la persona real solo utiliza cuentas verificadas.

Según informaron medios internacionales, la Corte de Miami ha examinado el caso y que la demanda podría haber sido desestimada o retirada por el demandante, al confirmarse que se trató de una suplantación de identidad.

