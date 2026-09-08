Chayanne regresa a Boston con su gira "Bailemos Otra Vez": detalles

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El icono de la música latina Chayanne afina todos los detalles para su esperado retorno a los escenarios de Massachusetts. El boricua presentará su espectáculo "Bailemos Otra Vez Tour 2026" el próximo viernes 18 de septiembre en el reconocido Agganis Arena de Boston. El evento, bajo la producción de la empresa global de entretenimiento CMN Events (Cárdenas Marketing Network), promete convocar a miles de fanáticos del intérprete en una jornada llena de baile, romanticismo y nostalgia.

Entradas agotadas



La parada en territorio bostoniano forma parte de un ambicioso itinerario por más de 20 ciudades de Estados Unidos. Esta fase de la gira da continuidad al rotundo éxito del artista en Latinoamérica, donde agotó localidades en cuestión de horas. Con más de cuatro décadas de impecable trayectoria artística, el cantante de 58 años mantiene intacta su vigencia en la industria discográfica. Su catálogo suma más de 20 producciones de estudio, múltiples certificaciones de disco de platino y decenas de temas en el puesto número uno de los rankings internacionales.

Horario del show



El espectáculo en el Agganis Arena, recinto con capacidad para más de 7.000 espectadores en la Universidad de Boston, abrirá sus puertas a las 07:00 p.m., con el inicio del concierto pautado para las 08:00 p.m. Durante el show, el puertorriqueño interpretará baladas legendarias como "Tiempo de Vals", "Dejaría Todo", "Un Siglo Sin Ti" y "Y Tú Te Vas", junto a temas llenos de ritmo como "Torero" y "Provócame".

Un nuevo logro

Asimismo, el repertorio incluirá sus sencillos más recientes, entre los cuales destaca "Bailando Bachata". Esta canción conquistó el primer lugar de la lista Tropical Airplay de Billboard y permaneció en la cima durante 13 semanas consecutivas, logro que representa la racha más larga en el primer puesto para la carrera del artista en dicha plataforma.

Venta de entradas



Los organizadores de CMN Events y las plataformas de venta como Ticketmaster reportan un ritmo acelerado en la adquisición de boletos, con las últimas localidades disponibles para el público en general. Además de los accesos estándar, la gira ofrece experiencias VIP que incluyen asientos preferenciales, recuerdos oficiales autografiados y acceso anticipado al recinto. La presentación de Chayanne en Boston reafirma el fuerte arraigo de la música en español dentro de la región de Nueva Inglaterra, donde la comunidad hispana espera una velada memorable.

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