Chepa Candela: En La Bomba se avecina una “movida de mata”

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¡¡Good morning!!.... Y esta laboriosa cronista que no pega un ojo, aquí está lista, ¡como siempre!, y ¡al pie del teclado!, para entrarle de lleno a este cotidiano cotilleo que los conecta “face to face” con la movida farandulera de este país… ¡y el resto del planeta Tierra!…

MÍSTICA NUÑEZ

Yyy como a eso voy, enseguida paso a contarles que la MÍSTICA NUÑEZ (¿Les suena ese nombrecito?) sigue dándose durísimo en su preparación para el Miss Mundo 2026, que, como se sabe, tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en Vietnam, en donde buscará acabar con la mala racha de las venezolanas en el importante “templete”, pues desde el 2011, cuando ganó Ivián Sarcos, nuestro país no ha vuelto a figurar… ¡Y desde entonces, más nuuuncaaa! (Como diría el Marco Michetti, quedando “como la guayabera” (léase: ¡Por fuera!) en las finales… Bueno, esta vez, la susodicha va presta y dispuesta a dar “caída y mesa limpia” en el certamen de marras… donde, contrario al Miss Universo, sí se toma en cuenta el proyecto de labor social que presentan las participantes… y el que lleva la Mística Núñez, ique, es bastante ambicioso y el cual podría empujarla hacia el grupo de semifinalistas, no entre las finalistas, porque así como les digo una cosa, ¡les digo otra! A ella no la veo en el cuadro de honor, aunque se dé un “airecito” a Astrid Carolina Herrera, que en 1984 se trajo la tercera corona de Miss Mundo; además, tiene el “pequeño problemita” de que no domina el inglés… Imagínense a ustedes que la otra vez la preguntaron cómo se dice repollo en inglés y, después de tanto pensarlo, respondió: “Re-chicken”… ¡Cues rescues cues!…

MISS UNIVERSO,

Yyy siguiendo en la onda missérica, también les bato que la directora de Turismo de Puerto Rico, señora Willianette Robles Cancel, confirmó que acaban de desembolsar la friolera de 4.2 millones de dólares a la directiva del MISS UNIVERSO, cerrando el negocio que le permitirá a “La isla del encanto” convertirse en la sede del importante “templete” de belleza en su edición número 75… y, según informaciones reseñadas por diarios puertorriqueños, la gobernadora Jennifer González Colón solicitó una “ayudita” a inversores de la empresa privada para pagar la cuantiosa suma exigida por la directiva de la organización del certamen… y hecho el mandado, se concretó el “bisni”… aunque ¡ojo! Muchos se pusieron remolones, pues el Miss Mundo, que se hizo en esos lares en 2002, le dio pérdidas a la isla, pues salieron ¡con las tablas en la cabeza!… y con ese antecedente, algunos empresarios le sacaron el cuerpo al Miss Universo y dijeron “nones”… Como quiera que sea, ya está todo listo… dándole “play” a los preparativos para que esta nueva elección salga lo mejor posible y le dé a Puerto Rico las ganancias que aspiran y esperan… y, de paso, superen a las que se hicieron en 1972, 2001 y 2002… ¡Amanecerá y veremos!…

LA BOMBA

Yyy desde el Canal de la bolita roja, se reportan mis fuentes para contarme que es muy probable que LA BOMBA salga del aire algunas semanas, pues, como se ha venido diciendo en portales y otros medios, a dicho programa le aplicarán una de “latonería y pintura” para someterlo a una serie de cambios más que necesarios para sacarlo del estancamiento en que se encuentra y devolverle el atractivo y el interés que perdió hace tiempo… aunque en Televen se nieguen a aceptarlo… y sigan vanagloriándose con una sintonía que solo existe en la mente de sus realizadores… ¡Así como lo están leyendo!… Según la onda captada por mis camataguas, el espacio será sometido a una rigurosa reestructuración, entre ellos el cambio (que también lo urge de manera inmediata) de “tren delantero”… Dicho en dos platos, se avecina una movida de mata en “La Bomba”… que sigue “espichaiiita”… de forma que, para que pueda volver a inflarse, hay que cortar de raíz…

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