¡Un estreno de alta costura! "El Diablo Viste a la Moda 2" llegó a los cines del país

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Este miércoles 29 de abril, Cinex llevó a cabo la presentación para la prensa de la película "El Diablo Viste a la Moda 2" específicamente en los espacios del Centro Comercial Tolón Fashion Mall.

En esta oportunidad, la cadena de cine venezolano rindió homenaje a uno de los estrenos más esperados de este 2026, con espacios totalmente tematizados (maniquies con diseños de alta costura, una alfombra roja para que cada invitado se sintiera en la verdadera pasarela, cápsulas de fotos, entre otros).

Además, el evento contó con la presencia de reconocidos comunicadores venezolanos como Mariela Celis, Dayana Leandro, Franklin Salomon, Francois Weffer, entre otros; con quienes 2001 tuvo la oportunidad de conversar y saber su opinión acerca de la importancia de la moda en el país y sus expectativas con respecto a esta esperada secuela.

"Esta película va a ser lo máximo porque es una de mis películas favoritas y nos vamos a divertir muchísimo", expresó la presentadora de televisión y locutora venezolana, Mariela Celis.

Por su parte, el estilista venezolano, Franklin Salomon comentó con respecto a la importancia de la moda en el país que "No solo para el país sino para el mundo, de la moda se mueven muchas cosas. Me parece que la moda mueve a las mujeres, a los hombres. Una mujer elegante, bien vestida, igual que un caballero, te abre las puertas de todo, entonces hay que poner mucha atención a cómo vestirse y verse realmente impecable".

En este sentido, con respecto a la misma pregunta, el comentarista y productor ejecutivo de moda, Francois Weffer afirmó que "Es una industria (...) que estuvo un poco decaída pero yo siento que de un tiempo para acá los diseñadores, las firmas, etc, etc, se han puesto las pilas. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia (...)".

"El Diablo Viste a la Moda 2"

En otro orden de ideas, la secuela de la película marca un antes y un después en la historia, sin dejar a un lado la esencia que la caracteriza. Es importante destacar que incluye nuevos detalles como la incorporación de nuevos personajes lo que genera nuevos giros en la trama. Las múltiples referencias al pasado, hacen que el espectador sienta que está viento la primera película pero a través de una versión moderna y actualizada.

Además, la secuencia de "El Diablo Viste a la Moda 2" capta la atención del público desde el primer momento y a través de diferentes elementos, no permite que la intriga disminuya.

Moda presente

En cuanto a la moda, esta nueva entrega trae un desfile completo de fashion looks que es imposible no notar, variedad de colores, diseños y texturas dejan al espectador sin palabras. Sin duda, esta nueva secuela es un grito de moda de principio a fin.

Musicalización

Por otro lado, el soundtrack de la obra, encabezado por Dua Lipa, Lady Gaga y Doechii, le aporta el toque diferencial e icónico a cada escena.

Finalmente, la historia es una mezcla de recuerdos y nuevas anécdotas de los personajes que los fanáticos tanto extrañaban ver en acción. Del mismo modo, se evidencia la evolución de cada uno de ellos, claro que hay situaciones que nunca cambian, pero otras que si. ¿Alguna vez imaginaste ver a Miranda Priestly siendo un poco más vulnerable? tal vez no tendrás que imaginarlo más.

Disponible en todos los cines del país

"El Diablo Viste a la Moda 2" ya está disponible en todos los cines del país para quienes son amantes de la moda, lo icónico, el mundo de la prensa y las comunicaciones o para quienes disfrutaron la primera entrega, no se pueden perder la continuación de esta brillante historia.

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