Lady Gaga y Doechii revelan el secreto mejor guardado para “El Diablo Viste a la Moda 2”

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El mundo editorial de Nueva York vuelve a temblar. La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga y la rapera Doechii han unido fuerzas en "Runway", el sencillo oficial que musicalizará la esperada secuela de The Devil Wears Prada.

Por su parte, amabas artistas estadounidenses anunciaron el lanzamiento a través de una publicación conjunta en sus perfiles de Instagram.



Además, tras el éxito rotundo de la primera entrega, esta nueva canción busca capturar la esencia de la ambición y el lujo. En el mismo orden de ideas, el tema combina la potencia vocal de Gaga con las rimas afiladas de Doechii, creando una pieza que promete dominar tanto las listas de éxitos como las pasarelas de París y Milán.

Finalmente, fuentes internas aseguran que la canción acompaña una de las escenas más icónicas de la nueva película, donde la moda digital y la tradicional chocan en pantalla.

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