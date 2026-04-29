Chepa Candela: ¿Será verdura que Karina dizque no aguanta el “guayabo”?

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Jeeelouuuu… Yyy en pleno ombligo de semana, les doy nuevamente la bienvenida a quienes posan sus “visores” en esta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero (¿Y existe alguien que lo dude?), donde se cotillea ¡¡saaabrooosooo!!…

Karina

Así que a la voz de ¡”Daaaleee que no viene carro”!, corto este preámbulo para contarles que KARINA estuvo por estos lares en viaje fugaz con el fin de arreglar un papeleo, que, al parecer, tiene que ver con su divorcio… y para evitar que algún medio o fablistán se la tropezara, prácticamente, se “enconchó”, evitando todo contacto con la prensa… a pesar de que anda de estreno, pues nuevo tema titulado “¿Y ahora qué?” la tiene bastante movida con la promoción… Por cierto que la fulana canción narra clarito lo que vivió con su exmarido Marcelo Acevedo, con quien estuvo casada durante 27 años… y sorpresivamente se separaron, sin que nadie sepa, hasta ahora (ni yo, pues, y eso es bastante decir), porque ese matrimonio se derrumbó… El caso es que la susodicha hizo su visita clandestina a Caracas… aunque fue vista por una de mis fuentes en un centro comercial reunida con una amiga… y por aquella cara larga que cargaba, sigue sin superar la separación… y el “guayabo” parece que se la está “comiendo”…

Somos tú y yo

Yyy variando el “parling”, les bato que SOMOS TU Y YO avanza como el morrocoy, pues el proceso de producción sigue lento, lento, y eso que el Wladimir Pérez (el “tigre” que más manda en Venevisión en el área de entretenimiento) le tiene un “pujo” al resto de los productores para que metan la “chola”… y puedan terminarla antes de julio o agosto, el tiempo que se tiene previsto para su estreno… ¡Sííí, señores!… La nueva temporada de la cacareada serie, a pesar de la bulla que armaron con el reality “Camino a Somos tú y yo”, del cual escogieron a Isabella Vicuña, Santiago Vallejo y Oscar Fabián, los protagonistas de este “remake”, ique, está “crucita”, ya que de paso a última hora incorporaron a Rosmeri Marval y a Aran de las Casas para que hagan escenas retro, viajando al pasado (tipo flashback) y para que las escenas no queden como una parodia de las temporadas anteriores… porque para que lo sepan (si no lo saben), en Venevisión están resteados con esta nueva versión para ver si logran enganchar a los televidentes…, ya que de eso dependerá que decidan invertir en nuevas producciones, pues, como se los batí en pasadas columnas, en el canal de la Colina quieren reactivar los dramáticos, aunque bajo el formato tipo serie, de corta duración, ya que nadie se va a calar en estos tiempos actuales un “culebrón” plagado de truculentas situaciones…

Harry Levy

Y casi al final del tecleo (que me deja los dedos engarrotados y las uñas echando humo), me enteré de que el HARRY LEVY volvió a hacer de las suyas… y sin pedirle permiso a nadie, tiene planes de agarrar un avión para “picar los cabos” con rumbo al “País de los manitos” a fin de grabar todas las incidencias de la alfombra roja de los Premios Platino 2026, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 9 de mayo en la Riviera Maya de México… Bueno, el susodicho se va a de frasquitero a los lares mexicanos, sacándole el cuerpo a sus obligaciones en la organización Miss Venezuela, donde pronto le darán “play” a la nueva temporada de la belleza, y necesita estar aquí, ya que no debe dejarle el “muerto” completo a Nina Sicilia, quien, al parecer, le advirtió que la agenda de la edición del mayor “templete” de belleza de este país está por abrirse… y tiene que meterle la mano, pues para eso le dieron el carguito que tiene en la organización, donde hace el papel de “jarrón chino”… pues que yo sepa no mueve un dedo… ¡He dicho!

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