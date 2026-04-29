Servando y Florentino cantarán gratis en La Carlota junto Nicky Jam y otros artistas internacionales

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La base aérea de La Carlota servirá de sede para una jornada de presentaciones en vivo. La lista de artistas confirmados incluye a:

Oscar D’León y Porfi Baloa.

Nicky Jam y Justin Quiles.

Servando y Florentino.

Organización y acceso

El evento se llevará a cabo un día después de las movilizaciones programadas en la capital. Según los portavoces, la actividad está planteada como un espacio de esparcimiento para la población, sin distinciones. El ingreso será gestionado para permitir la asistencia masiva en los espacios abiertos de la base aérea.

Logística técnica

Se instalarán estructuras de sonido e iluminación para cubrir el área de la pista. Las autoridades informarán próximamente sobre las rutas de transporte y los protocolos de seguridad para los asistentes durante este tramo de abril de 2026.

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