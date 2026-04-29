“Tengo una meta”: Kerly Ruiz responde con firmeza a las críticas sobre su transformación física

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La presentadora venezolana Kerly Ruiz ha roto el silencio ante la ola de comentarios generados en plataformas digitales respecto a su notable cambio físico. A través de un video reflexivo compartido en su cuenta de Instagram, Ruiz dejó claro que su actual estilo de vida, caracterizado por una rigurosa disciplina en el gimnasio y una alimentación estrictamente controlada, responde a un proyecto personal que no piensa abandonar bajo ninguna circunstancia. “Tengo una meta, y nadie me va a sacar de esa meta”, sentenció la artista, subrayando que los desafíos diarios que enfrenta son parte de una elección consciente de vida.

Maternidad y resiliencia ante el escrutinio digital

Uno de los puntos más agudos de su respuesta fue el mensaje dirigido a su hija, utilizándolo como el motor principal de su perseverancia. Ruiz cuestionó la idea de rendirse ante el juicio de usuarios anónimos y el impacto negativo que eso tendría en la educación de su pequeña:

“¿Qué le voy a decir a mi hija? ¿Hija, tiré la toalla porque un Carlos, un Luis o una Daniela se burlaron de mí? Pues no. Yo a mi hija le quiero mostrar que soy una mujer fuerte, que ha salido adelante”, reflexionó.

La animadora admitió haber cometido errores en el pasado, pero enfatizó que su presente está definido por la voluntad de no permitir que las opiniones ajenas dicten sus sueños.

Respeto por la disciplina del fisicoculturismo

Ruiz, quien ha compartido activamente sus rutinas y procesos de entrenamiento, manifestó un profundo respeto por el fisicoculturismo, calificándolo como una disciplina "tan difícil" que requiere sacrificios que pocos están dispuestos a realizar. Ante la preocupación manifestada por algunos seguidores sobre su aspecto actual, la modelo fue tajante al señalar que no busca que otros sigan su camino, sino que respeten su autonomía: “Yo no te estoy diciendo que tengas el cuerpo como yo, que llegues al nivel al que estoy llegando yo”.

Una reflexión sobre la brevedad de la vida

El mensaje final de Kerly Ruiz en este abril de 2026 invita a una reflexión sobre la autenticidad. La animadora instó a sus seguidores a no dejar de hacer lo que desean por miedo al juicio social, recordándoles que la valoración externa suele ser efímera.

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