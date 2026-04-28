¡Un sueño hecho realidad! La sorpresa musical que paralizó el concierto de Ricky Martin

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La pequeña Francesca de solo 7 años, ya atesora un recuerdo que guardará para toda la vida. La niña de origen argentino, cumplió su mayor anhelo: conocer en persona al cantante puertorriqueño, Ricky Martin. Sin embargo, la experiencia superó sus expectativas.



Si bien, antes de empezar el espectáculo, Francesca tuvo la oportunidad de conocer al reconocido cantante, ambos intercambiaron algunas palabras. En este sentido, la pequeña le pidió a Ricky Martin que interpretara su tema "Asignatura Pendiente". Aunque el tema no formaba parte del repertorio correspondiente a esa noche, de manera amable, el astro boricua le aseguró a la niña que "veré lo que puedo hacer por ti".

Posteriormente, durante el concierto, la pequeña se sorprendió gratamente desde el público pues su ídolo anunció que interpretaría una parte de su tema, "Asignatura Pendiente". Curiosamente, a pesar de que la canción no formaba parte del repertorio oficial de la noche, Ricky Martin decidió mantener su palabra frente a la multitud y dedicó esa pieza exclusiva a su joven admiradora.

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