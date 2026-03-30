Cuando lo vintage 'Vuelve' a ser tendencia: Tini emociona con su tema junto a Ricky Martin y Los Ángeles Azules

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La cantante argentina Tini Stoessel compartió un mensaje en su cuenta de Instagram tras el lanzamiento de Vuelve, tema interpretado junto a Ricky Martin y el grupo Los Ángeles Azules. La publicación se dio luego del estreno de esta nueva versión del sencillo, que reúne a los tres artistas en una misma producción musical.

La canción corresponde a una reinterpretación del tema original lanzado en 1998 por Ricky Martin, el cual regresa en 2026 con un nuevo formato musical y una colaboración que incorpora distintas voces y estilos dentro del proyecto.

El mensaje de Tini tras el lanzamiento

A través de sus redes sociales, la artista escribió: “q sueño cantar esta canción ya salió Vuelve!!!!!!! @ricky_martin t admiro tanto, gracias x haber pensando en mi”. En el texto, la cantante hizo referencia directa a su participación en el tema y mencionó al intérprete puertorriqueño.

El mensaje también incluyó palabras dirigidas a Los Ángeles Azules, a quienes mencionó como parte del proyecto: “q honor q sean parte y estar compartiendo esto juntos”. La publicación fue acompañada por la salida oficial de la canción en plataformas digitales, en el mismo contexto del estreno del sencillo.

Una nueva versión del clásico Vuelve

El lanzamiento corresponde a una nueva versión del tema Vuelve, originalmente publicado en 1998 como una balada pop. En esta oportunidad, la canción fue reinterpretada con un ritmo distinto, incorporando elementos de cumbia en la producción musical.

La colaboración reúne a Ricky Martin con Tini y Los Ángeles Azules en una propuesta que fusiona estilos, manteniendo la esencia de la letra original, centrada en una historia de amor y ausencia. Esta nueva versión forma parte de un proceso de reinterpretación de canciones del repertorio del artista puertorriqueño.

Participación de los artistas en el proyecto

En esta producción, Tini se integra con una participación vocal dentro de una canción que originalmente era interpretada en solitario por Ricky Martin. Su intervención se suma a la estructura del tema en esta nueva versión, ampliando la interpretación musical del sencillo.

Por su parte, Los Ángeles Azules aportan el estilo característico de la cumbia, incorporando arreglos y sonido propios del género dentro de la canción. La colaboración combina la trayectoria del tema original con una nueva propuesta musical adaptada al formato actual.

Un lanzamiento acompañado por interacción con seguidores

El mensaje de Tini finaliza con palabras dirigidas a su audiencia: “espero q la disfruten mucho, lxs amo”. La publicación se enmarca dentro de la difusión del lanzamiento del sencillo en redes sociales, donde los artistas involucrados compartieron contenido relacionado con la canción.

El estreno de Vuelve estuvo acompañado por material audiovisual y publicaciones en plataformas digitales, donde se mostró una propuesta visual vinculada al nuevo estilo de la canción, con una ambientación distinta a la versión original.

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