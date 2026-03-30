¿Lista negra en Washington? Los nombres más pesados de la música y el cine que rechazan públicamente a Donald Trump

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La relación entre Washington y la industria del entretenimiento ha alcanzado un punto de ebullición sin precedentes. No se trata solo de una diferencia de opiniones, sino de un rechazo frontal liderado por la figura más poderosa de la música actual: Taylor Swift. La cantante, quien ha sido vocal sobre sus valores democráticos, encabeza una lista de artistas que han prohibido explícitamente el uso de sus canciones en actos políticos del mandatario.



A este bloque se suman leyendas como Bruce Springsteen y Beyoncé, quienes han manifestado a través de sus representantes que su arte "no es una herramienta de campaña" para una retórica que consideran divisiva. Esta postura ha generado un vacío cultural en los eventos oficiales de la capital, donde el brillo de las estrellas parece haberse apagado por convicción propia.

Hollywood en pie de guerra: testimonios desde el set

En la costa oeste, el sentimiento de rechazo es igualmente tangible y mucho más directo. Actores de la talla de Robert De Niro han sido implacables en sus declaraciones públicas, calificando la gestión actual como "un peligro para las instituciones". Durante la última gala de los Globos de Oro, el veterano actor no dudó en utilizar su tiempo al micrófono para recordar que el arte es, por definición, un ejercicio de libertad que choca con las políticas de restricción migratoria y ambiental del gobierno.

Por su parte, Mark Ruffalo y Jessica Chastain han movilizado a sus seguidores en redes sociales para crear frentes de vigilancia ciudadana, asegurando que su labor como figuras públicas es servir de contrapeso a lo que denominan "una agenda de retroceso social".

¿Consecuencias profesionales o medallas de honor?

La gran interrogante que recorre los pasillos de las agencias de talento es si este rechazo público conlleva una "lista negra" real o si, por el contrario, fortalece la marca personal de los artistas. Para figuras como Billie Eilish, la oposición no es una opción, sino una responsabilidad generacional. "No podemos quedarnos callados cuando los derechos de mis fans están en juego", declaró la artista a Rolling Stone, reafirmando que el costo de perder acceso a ciertos círculos de poder es mínimo comparado con la lealtad a sus principios.

Mientras tanto, en Washington, la respuesta ha sido minimizar la relevancia de estos testimonios, aunque el impacto en la opinión pública joven sugiere que el muro entre las celebridades y la Casa Blanca es hoy más alto que nunca.

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