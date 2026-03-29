"Déjenlos avanzar": la tajante petición de Daniel Radcliffe sobre el nuevo Harry Potter

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El actor británico, Daniel Radcliffe, pidió durante una entrevista que no comparen a su saga con la nueva serie de Harry Potter.

Si bien, durante la entrevista, Radcliffe habló sobre el también actor británico, Dominic McLaughlin, quien interpretará el personaje de Harry en la nueva serie de HBO, junto a Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron).

Por su parte, el primer intérprete del personaje Harry Potter dejó un claro mensaje en dicha entrevista en el cual afirmó que "Si de verdad lo dicen en serio, una de las cosas que pueden hacer es no preguntar todo el tiempo por nosotros, por mí, Emma y Rupert; Me gustaría no ser una especie de fantasmas raros en la vida de estos chicos. Solo dejen que hagan lo suyo, va a ser algo nuevo y diferente. Estoy seguro de que Dominic será mejor que yo".

En este contexto, Daniel Radcliffe le permite a las nuevas generaciones de actores que brillen sin la sombra constante del pasado.

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