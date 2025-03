Daniel Radcliffe formará parte del episodio piloto para una nueva serie de comedia

Suscríbete a nuestros canales

El actor británico Daniel Radcliffe formará parte del episodio piloto de una nueva serie de comedia, todavía sin título, del estadounidense Tracy Morgan para la cadena NBC.



De acuerdo con el medio especializado Deadline, la serie sigue a Reggie, un exjugador de fútbol venido a menos interpretado por Morgan en su camino para mejorar su imagen.



Radcliffe interpretará a Arthur Tobin, que ha sido descrito como "un cineasta galardonado que se muda a la mansión de Reggie para filmar un documental inmersivo sobre el excorredor estrella".



A principios de marzo, la NBC encargó el piloto de esa nueva serie, que reúne a los creadores de la popular '30 Rock'.



Contará también con el guionista Sam Means y con los exmiembros del elenco Tina Fey, Tracy Morgan y Robert Carlock, quienes desempeñarán el papel de productores ejecutivos junto a Means.



Si el proyecto sigue adelante después del episodio piloto, este marcaría el debut de Radcliffe en una serie de televisión estadounidense. La estrella de Harry Potter ya había trabajado con Fey en la película de Netflix 'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend'.



Radcliffe ha dedicado gran parte de su carrera al teatro y el año pasado se alzó con el primer premio Tony de su trayectoria al actor protagonista de un musical por su trabajo en 'Merrily We Roll Along' durante 2023.



El actor también ha participado en comedias en el cine como 'Swiss Army Man' de Los Daniels y obtuvo una nominación al Emmy en 2023 por 'Weird: The Al Yankovic Story'.

