Chepa Candela: El Nawat Itsaragrisil estará presente en el "templete" de Televen

Suscríbete a nuestros canales

¡ Jeeelooouuu! ¿Preparados para la ración chismográfica del día? Hoy les tengo un menú suculento, como les gusta... Con abrebocas, plato fuerte, postre y hasta jugo... ¡En cantidades suficientes para comer, repetir y llevar “pa pola”!...

Nawat Itsaragrisil

Y como “para luego es tarde”, enseguida paso a batirles que,el NAWAT ITSARAGRISIL, ya mandó los cobritos verdes para que le apartaran su pasaje, su hospedaje y las tres papas porque ya está más que seguro que viene a Venezuela, a darse “con fuerza y hasta abajo” en el supuesto gran “templete” que están montando en Televen junto al equipo que tiene Osmel Sousa, en su gran oficina en Plaza Venezuela… y ya está listo todo para que el chinito tramoyero venga y se instale unos cuantos días, antes, durante y después en estos lares… Al Nawat Itsaragrisil, le gusta revisar hasta el más mínimo detalle y no dejar ningún cabo suelto…

Leo Aldana

Yyy “avanti…” con el cotilleo farandulero paso a batirles que el LEO ALDANA, que hace añacatales se lució y dio en El Poliedro de Caracas, en la edición mundial del Miss Grand International, parece ser que aunque es del canal de la competencia, el chinito Nawat Itsaragrisil, lo va a proponer para que sea el encargado de animar dicha gala… Cosa que ha disgustado a más de uno en Televen y en el equipo de Osmel puesto que, tiempo atrás lo han buscado para haga lo propio en el Concurso By Osmel Souza, y él susodicho ha dicho “nanai nanai” porque como que el “biyuyo”” que le ofrecen no es lo que precisamente quiere ganar sus expectativas. ¿Qué más les puede decir? Veremos y amanecerá…

Stephany Abasali

Yyy casi al final de tecleo que me deja los dedos echando humo, me llegó la onda de que la edición número 74 de Miss Universo se realizará el 21 de noviembre en Tailandia, específicamente en el Impact Arena en Pak Kret, donde 130 candidatas se darán con todo por la corona que el año pasado fue a parar a la cabezota de a danesa Victoria Kjaer Theilvig y en donde STEPHANY ABASALI, bien conocida como “La bella con sueño” (A esa muchacha hay que meterle un cohete, ahí donde la espalda pierde su nombre, a ver si se despierta) hará lo propio para intentar traerse el octavo título al país…¿Lo logrará?...De repente, porque condiciones tiene de sobra, lo que le falta es ánimo porque esta niña parece que todo el tiempo anduviera como que no ha dormido en toda la noche…¡¡Chaaaooo¡¡

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube