'La Odisea': Ryan Hurst se suma al elenco del nuevo proyecto de Christopher Nolan

El actor estadounidense Ryan Hurst se suma al reparto de 'The Odyssey' ('La Odisea'), la adaptación cinematográfica basada en el homónimo poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan, informó este jueves The Hollywood Reporter.



Hurst ('Sons of Anarhchy') formará parte de la epopeya que relata el accidentado regreso de Ulises a su hogar tras la Guerra de Troya, aunque se desconoce por el momento el papel que desarrollará.



El retrato de Homero estará protagonizado por Matt Damon, quien se encuentra de rodaje en la región de Mesenia, en el sur de Grecia, junto a Nolan ('Oppenheimer').



A este país del Mediterráneo llegaron también la semana pasada el actor británico Tom Holland, quien interpretará al hijo de Ulises, Telémaco; y Jon Bernthal, mientras en las próximas semanas se espera la llegada de más estrellas.



El nuevo filme del director inglés cuenta con un reparto estelar que incluye a Robert Pattinson en el papel del dios del mar Poseidón; Anne Hathaway, quien interpretará a Penelope, la esposa de Ulises que lo espera en Ítaca; Zendaya, en el papel de la diosa Atenea; y Charlize Theron, que interpreta a la ninfa Calipso, según la emisora griega SKAI.



Otros nombres en el manifiesto incluyen a Mia Goth, Elliot Page, Samantha Morton, Benny Safdie y Cosmo Jarvis, entre otros.



El proyecto, desarrollado por los estudios Universal, se estrenará en la gran pantalla el 17 de julio de 2026.



'The Odyssey' relata el periplo de Ulises, rey de Ítaca, durante una década en su regreso a casa tras la guerra de Troya y los múltiples peligros a los que se enfrentó en la dura travesía.



'Oppenheimer', la anterior película de Nolan, fue un éxito en taquilla, recaudando casi 1.000 millones de dólares, y se alzó en la pasada edición con el Óscar con siete estatuilla, incluidas a mejor película y a mejor dirección.

