Desmantelan bandas dedicadas a la gestoria del INTT: Advierten a jefes de oficina

En las últimas horas, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, anunció que fueron detenidas en Cagua, estado Aragua, y en la ciudad de Caracas bandas dedicadas al cobro de peajes y a la gestoria en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

Djo que las personas detenidas en este tipo de irregularidad, quienes de manera clandestina cobraban a la ciudadanía por la tramitación de documentos, fueron descubiertas como parte de una campaña de lucha contra corrupción, cita una NDP.

Campaña contra la corrupción

“Nosotros hemos comenzado lentamente, pero de manera muy firme, la campaña contra el matraqueo y el abuso”, expresó el funcionario

Agregó que “cuando alguien queda en evidencia con pruebas, lo expulsamos del organismo y lo ponemos a la orden de los tribunales”, al tiempo que comentó que el presidente del INTT, Luis Ignacio Granko Arteaga, está al frente de esta operación.

“Uno sabe que al que es bueno no le hace daño; al que no está en eso no le da ni frío ni calor. Se preocupan los que incurren en esas prácticas. Tan corrupto es el que cobra como el que paga”, destacó Cabello Rondón.

“Usted busca la manera de pagar si quiere hacer alguna trampa con su vehículo. Guerra avisada no mata soldado; no hay gestores que valgan. Si en una oficina están aceptando gestores, voy por los jefes de oficina. Voy por los jefes de oficina porque esa plata no llega al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre”, añadió.

