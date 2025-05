Trump niega prórroga para solicitar la Real ID: estos son los documentos que necesitas

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Donald Trump ha confirmado que no habrá excepciones ni prórrogas para la entrada en vigor de la Real ID el próximo 7 de mayo de 2025. Esta decisión anticipa posibles congestiones en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de todo el país.

La Real ID será de uso obligatorio para abordar vuelos nacionales, acceder a instalaciones federales, bases militares y plantas nucleares en Estados Unidos (EE. UU.). Pero es una identificación que no todos podrán obtener.

Según una publicación reseñada por la cadena Univisión, la Casa Blanca negó la petición de extender la fecha límite para exigir esta identificación a los residentes estadounidenses en las circunstancias antes mencionadas.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la Real ID?

Para obtener la Real ID, los solicitantes deberán presentar documentación que acredite:

Número de Seguro Social.

Dos comprobantes de domicilio que demuestren residencia física en el estado.

Esta medida no aplica para vuelos internacionales, ni tampoco para quienes no viven en los EE. UU. Pero los inmigrantes indocumentados no podrán hacer este trámite.

¿Qué alternativas tienen los viajeros?

Quienes no obtengan la Real ID podrán utilizar otras formas de identificación válidas para volar, como:

Pasaporte estadounidense.

Identificación militar.

Sin embargo, para muchos, la Real ID se convertirá en un documento esencial para la movilidad dentro del país.

Ante la cercanía de la fecha límite, se espera un aumento significativo en la demanda de trámites en los DMV. Más aún tras el anuncio del presidente Trump, que confirmó que no habrá prórroga.

