Cuándo se celebra el Día de las Madres en Estados Unidos: opciones para festejar en familia

Suscríbete a nuestros canales

El Día de la Madre se conmemora en Estados Unidos (EEUU) cada año el segundo domingo de mayo. En este 2025, la fecha será el próximo domingo 11 de mayo.

Esta tradición se oficializó en EE. UU. en 1914, gracias a una proclamación del presidente Woodrow Wilson. Pero fue impulsada por Anna Jarvis, quien buscaba homenajear la memoria de su madre, según explica una publicación del portal Diario AS USA.

¿Es el Día de la Madre un feriado federal en EEUU?

A pesar de su profundo significado cultural y la amplia celebración en todo el país, el Día de la Madre no es considerado un feriado federal oficial en Estados Unidos. Aunque es un día dedicado a honrar a las madres, los empleados federales no tienen un día de descanso oficial, y bancos y otras instituciones suelen operar con normalidad. Estados Unidos cuenta con 11 feriados federales oficiales, y el Día de la Madre no figura entre ellos.

¿Cómo se puede celebrar el Mother’s Day en EEUU?

En EE. UU., la celebración del Día de la Madre varía según las costumbres de cada familia, pero existen elementos comunes para honrar a las madres en su día:

Reuniones familiares: Es común organizar comidas o cenas especiales en casa o en restaurantes para celebrar a las madres junto a sus seres queridos.

Regalos y detalles: Flores, tarjetas, chocolates y otros obsequios son una forma tradicional de expresar amor y gratitud.

Actividades especiales: Algunas familias planean actividades para disfrutar junto a sus madres, como paseos, visitas a lugares especiales o simplemente pasar tiempo de calidad en casa.

Es importante recordar que lo fundamental de este día es expresar el cariño, la admiración y el agradecimiento hacia las madres por su amor incondicional y dedicación.

Esta celebración es festejada en varios países del mundo y suele variar la fecha para homenajear a las madres en su día especial.

Visite nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube