¿Necesitas medicinas de alto costo? Conoce los documentos obligatorios para solicitarlos ante el IVSS

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recordó a la ciudadanía que mantiene activo su programa nacional para la entrega de medicamentos de alto costo, destinado a pacientes con patologías complejas que requieren tratamientos especializados.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir rigurosamente con una serie de requisitos administrativos y médicos que garantizan la transparencia y el control del suministro.

Los documentos a entregar son:

Cédula de identidad (paciente)

Ficha médica vigente (firmada y sellada)

Informe médico (no mayor a 3 meses)

Exámenes que sustentan tu diagnóstico

Recetas originales

Si envías a un tercero, este debe presentar:

Carta de autorización firmada por el paciente

Cédula de identidad del tercero

Es importante mencionar que el IVSS cuenta con 57 Farmacias de Alto Costo en todo el país.