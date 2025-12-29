Salud

¿Necesitas medicinas de alto costo? Conoce los documentos obligatorios para solicitarlos ante el IVSS

Cda estado del país posee farmacias de la institución para la comodidad de los pacientes y sus familiares

Por Genesis Carrillo
Domingo, 28 de diciembre de 2025 a las 10:29 pm
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recordó a la ciudadanía que mantiene activo su programa nacional para la entrega de medicamentos de alto costo, destinado a pacientes con patologías complejas que requieren tratamientos especializados. 

Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir rigurosamente con una serie de requisitos administrativos y médicos que garantizan la transparencia y el control del suministro.

Los documentos a entregar son: 

  • Cédula de identidad (paciente)
  • Ficha médica vigente (firmada y sellada)
  • Informe médico (no mayor a 3 meses)
  • Exámenes que sustentan tu diagnóstico
  • Recetas originales

Si envías a un tercero, este debe presentar:

  • Carta de autorización firmada por el paciente
  • Cédula de identidad del tercero

Es importante mencionar que el IVSS cuenta con 57 Farmacias de Alto Costo en todo el país.

 

