¿Necesitas medicinas de alto costo? Conoce los documentos obligatorios para solicitarlos ante el IVSS

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) recordó a la ciudadanía que mantiene activo su programa nacional para la entrega de medicamentos de alto costo, destinado a pacientes con patologías complejas que requieren tratamientos especializados.
Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir rigurosamente con una serie de requisitos administrativos y médicos que garantizan la transparencia y el control del suministro.
Los documentos a entregar son:
- Cédula de identidad (paciente)
- Ficha médica vigente (firmada y sellada)
- Informe médico (no mayor a 3 meses)
- Exámenes que sustentan tu diagnóstico
- Recetas originales
Si envías a un tercero, este debe presentar:
- Carta de autorización firmada por el paciente
- Cédula de identidad del tercero
Es importante mencionar que el IVSS cuenta con 57 Farmacias de Alto Costo en todo el país.