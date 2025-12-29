Evita fugas de gas doméstico: estas son las medidas de prevención que recomiendan los Bomberos de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, difundió una lista de medidas de prevención para evitar fugas en las bombonas de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

A través de su cuenta en Instagram, Palacios compartió la información en la que explica cómo hacer la prueba y qué se de debe hacer en caso de detectar una fuga en la bombona de gas.

¿Cuáles son las medidas para evitar fugas de gas doméstico?

De acuerdo con la información proporcionada, las medidas de prevención recomendadas por el CBC son las siguientes:

Revisar el cilindro al momento de la entrega por parte del personal encargado

Evitar golpear la bombona

Instalar la bombona en un lugar apartado y abierto

Apoyar la bombona sobre una base sólida, preferiblemente de concreto

Mantener el cilindro de forma vertical

Mantener el cilindro alejado de productos inflamables, tomas de corrientes eléctricas y fuentes de calor

¿Cómo detectar una fuga de gas en una bombona?

En este sentido, señala que en caso de sospecha sobre una fuga de gas, debe utilizar una esponja con solución jabonosa y crear espuma alrededor de las siguientes zonas de la bombona:

Costuras del cilindro.

Casquete superior e inferior.

Cuerpo de válvula.

Fondo semieliptico.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en mi bombona de GLP?

En caso de detectar una fuga de gas en su cilindro de GLP doméstico debe abrir las ventanas y puertas para permitir que el aire circule.

Tras tomar estas medidas, debe llamar de forma inmediata a los bomberos a los siguientes números de contacto:

CBC: 0212-545-45-45 (División de materiales peligrosos del CBC).

