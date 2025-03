Christian Nodal sobre su matrimonio con Ángela Aguilar: confiesa que fue a terapia para enfrentar las críticas

Suscríbete a nuestros canales

Christian Nodal, acaparó los reflectores del espectáculo desde que su vida amorosa comenzó a ser tema de conversación.

Su ruptura con la cantante argentina Cazzu, con quien comparte una hija, y su siguiente romance con Ángela Aguilar lo volvieron el blanco de los medios.

Esto llegó a ocasionarle fuertes ataques de estrés al sinaloense.

El noviazgo entre Nodal y Aguilar no pasó desapercibido, especialmente cuando se dio a conocer que ambos habían contraído matrimonio en secreto.

Esta boda, que no fue anunciada previamente, provocó una ola de desaprobación entre los seguidores de la pareja, quienes no dudaron en expresar su descontento a través de comentarios en redes sociales.

Nodal reveló que tuvo que acudir a terapia tras enfrentar una ola de críticas por su matrimonio con Ángela Aguilar.

El cantante confesó que los comentarios negativos afectaron su bienestar emocional, por lo que decidió buscar ayuda profesional para manejar la presión mediática.

En una entrevista para "Venga la Alegría", Nodal confesó que la terapia fue fundamental para evitar que las críticas impactaran gravemente en su bienestar emocional.

“La realidad es que yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado y también hasta el grado de seriedad o realidad que lleven. También fue mucha terapia, yo creo que va por ahí. Cada vez que me enojo, logran lo que ellos quieren, y dije: ‘ya voy a dejar ese juego, que inventen lo que quieran inventar, hablen lo que quieran hablar y a disfrutar la vida’.”

El cantante sonorense ha optado por mantenerse reservado respecto a su vida personal, evitando así generar más controversia. En lugar de ello, ha decidido enfocarse en su bienestar y disfrutar del presente, según sus propias palabras.

“Yo creo que todo va en estar bien aterrizado en tu realidad. He aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente, sobre todo en privacidad.” Este enfoque demuestra su intención de proteger su paz mental y la de su entorno.

