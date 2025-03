Animadora venezolana Ivonne Reyes se sincera con el público y revela que está en bancarrota

Suscríbete a nuestros canales

La animadora venezolana Ivonne Reyes hizo una revelación que dejó estupefactos a sus seguidores: está en bancarrota luego de perder cerca de 10 millones de euros y tres propiedades.

“He perdido como 10 millones-de euros-más o menos. Ese bache económico se acentuó más después de la enfermedad que sufrí, tuve una septicemia”, confesó.

¿Qué le pasó a Ivonne Reyes?

En entrevista con el programa ¡De viernes! no solo habló de su deplorable estado financiero, sino de su salud mental porque se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico como consecuencia de la depresión que atraviesa.

Reyes, nacida en el estado Carabobo hace 57 años, y quien saltó a la fama como ancla del programa “El juego de la Oca” se sinceró con la audiencia. “No tengo nada, cuando trabajaba en la tele tenía unos ingresos bastante buenos, altos y vivía bien (…) No me puedo quejar de cómo me fue en España”, dijo.

Contó que algunos amigos le han prestado dinero para que pueda llegar a fin de mes y lamentó que ahora no la incluyan en proyectos audiovisuales. "No sé si se le llama mano negra, pero realmente sí fue bastante extraño y raro que, después de tantos trabajos, de galas, de programas de televisión, y, de la noche a la mañana, me llamaban que se caía el programa. Me sigue sonando muy extraño que no me llamen", aseguró.

¿Cuándo llegó Ivonne Reyes a España?

Se residenció en la madre patria en 1991 luego de pasar unas vacaciones en Madrid cuando ella y su entonces esposo, Micky Mata, fueron a visitar al hermano de él, Carlos Mata, quien gozaba de popularidad en el país europeo luego de protagonizar “Cristal” y “La Dama de Rosa”.

Su matrimonio duró cinco años y en 2000 trajo al mundo a su único hijo, Alejandro Reyes Torres, cuya paternidad se le atribuye al presentador español Pepe Navarro.

