Chepa Candela: ¿Se acabó el amor entre la Sheynnis Palacios y el Carlos Gómez?...

¡¡¡Feliz inicio de semana, queridas y queridos!!! ¿Cómo andan “tuttos” mis fieles seguidores… y los que no lo son, también?... Supongo que con esas ganas incontrolables de ponerse al tanto sobre lo más caliente de "la movida farandulera", donde los chismes, rollos, tramoyas y bretes, no faltarán ¡jaaamáaas de los jamases!...

Jacqueline Aguilera

Yyy como para batírselos, con pelos y señales (y de más "yerbas aromáticas") para eso me tienen aquí, corto el "gamelote" y paso a contarles que las cartas ya están echadas, y es más que oficial que la JACQUELINE AGUILERA entró por la puerta grande de Televen para darse rico y delicioso con la nueva edición del “Miss Grand Venezuela”… Recuerden que hace un par de semanas atrás les anuncié (desde este colorido ¡y muy cotizado! rincón) que en el canal de la bolita roja estaba saliendo humo blanco con relación a este “merequetengue” y “tuttas” las alianzas comerciales que ellos han venido guisando a puerta cerrada con la fina idea de darle una tremenda ¡paliza! a la Organización “Miss Venezuela” (dígase: quieren hacer un concurso más impactante, alucinante, y ostentoso que el que lleva la Nina Sicilia con la Organización Cisneros)…

Yyy como yo soy más fuerte que el odio, activé “tuttos” mis radares esparcidos a lo largo y ancho de este globo terráqueo y ¡zaaaaz!, en menos de lo que “cacarea” una gallina clueca, me enteré que el próximo paso de la Jacqueline (y “tutta” su comitiva) es hacer un llamado a casting para este próximo mes de mayo y gracias a esas observaciones que les permitirán escoger a las candidatas oficiales del concurso, continuarán avanzando con pie de plomo para hacer la noche final de coronación a mediados del mes de agosto… Es decir; el “Miss Grand Venezuela 2025” viene con todo y piensa roncarle en la cueva al “Miss Venezuela”, por eso es que encenderán sus motores antes que la Quinta Morada del canal de La Colina termine de procesar toda esta información que desde hace un par de días atrás los tiene como “El Chavo del 8”; explíquese: Bien engarrotados y esperando su gran salpicón de agua…

Sheynnis Palacios

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la SHEYNNIS PALACIOS y el Carlos Gómez desatan rumores de separación luego de que la parejita en cuestión eliminaran respectivamente de sus redes sociales todas las fotografías y vídeos en donde se les veía juntitos… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa! cual cotorra repite la mía) ique el expelotero venezolano y la exreina de belleza nicaragüense podrían estar atravesando una fuerte crisis en su relación sentimental y en consecuencia, tomaron la drástica decisión de borrar “tuttos” los recuerdos en donde a ambos “dos” se les veía felices comiendo perdices… Recordemos que los implicados anunciaron su romance en septiembre del 2024, y con una roca de por medio, le restregaron a “Raquel y todo aquel” que lo que venía entre ellos era una ceremonia religiosa… Situación que me lleva a preguntarme: ¿Se enfrió el amor?... ¿Se suspendió el casorio?... ¡Amanecerá y veremos!...

Migbelis Castellanos

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que la MIGBELIS CASTELLANOS tiene sus días contados en “Desiguales” … peeeeroooo ¡cuidadito! ¡cuidadito! con los mal pensados y chismosos de oficio; no vayan a decir que a la mujer le darán “veinte y pa´la cola”… ¡Noooo!... La animadora venezolana está a puntito de romper la piñata y por eso es que el equipo de producción del programa antes mencionado está tomando sus respectivas previsiones para despedirla “por todo lo alto” y decirle de manera oficial “mamita, vaya a pujar”… Es más que evidente que la Migbelis está en sus últimas semanas de embarazo, y si las cuentas no me fallan, a ella tendrían que darle de baja durante este mes de marzo, porque si dejan que ese barrigón siga creciendo, es capaz que un día le salga el muchachito en el set… Así que ¡Chaíto; nos vemos en Chacaíto!...

