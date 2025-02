Chepa Candela: Shakira está más salada que la Sirenita

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Bienvenidos y bienvenidas sean todos!!! Una vez más, un mismo objetivo nos reencuentra en ésta, la sección más sabrosa de este vibrante y colorido rincón: el chisme; pues no hay un sitio mejor donde se bata como lo hace esta Chepa que les teclea y teclea ¡a la velocidad de la luz! todo lo que pasa, ocurre, sucede, y acontece en este mundillo farandulero, donde el que menos puja ¡puja! una comparsa (con bailarines y fantasías incluidas) lista para darse con todo en los próximos carnavales de Río de Janeiro…

Jordan Mendoza

Yyy entrando de lleno en materia, les bato que el JORDAN MENDOZA está totalmente decidido a conquistar el mercado azteca; y es que desde que arribó al país de los “manitos” se metió entre ceja y ceja que llegó para quedarse; por eso está poniendo de su parte para aferrarse en dicho territorio y buscar ¡a toda costa! que lo acepten como uno más de la camada y le den “chamba” de la buena en menos de lo que canta un gallo… El fulano en cuestión “cacareó” hace un par de días atrás que mientras se encuentre en el DF hablará con el acento mexicano rajao le guste o le disguste a “tutta” su fanaticada (dígase: usará el hijole, el orale, el ándale - ándale, chavo, chava, chido, y más) para que “Raimundo, y todo el mundo” entienda que cuando de dialectos se trata él puede hacer como el camaleón, entiéndase: camuflajearse… Pero eso no es todo; el ex animador de “Portada´s al día” (¡suuustooo!) decidió renovar “tutto” su escaparate para ponerse en la onda es por eso que a través de sus redes sociales lo vemos usar sombreros de ala ancha, pantalones de vaqueros bien ajustaditos, botas, y elementos de cuero, para que lo señalen como un charro más… Ahora mi pregunta es… ¿Con esta estrategia logrará el Jordan meterse en el mercado azteca?... ¿El fulano en cuestión seguirá los pasos de su uña y curruña Marie Claire Harp?... ¡Pos… Amanecerá y veremos güey!...

Shakira

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la SHAKIRA ha demostrado estar más salada que La Sirenita y es que hace poquitas horas anunció de forma definitiva la cancelación de su concierto en Medellín postergado para el día de hoy en el Estadio Atanasio Girardot… En un principio el templete se iba a llevar a cabo el domingo 23 de febrero (¡ayer!), y por supuestos problemas de logísticas, lo corrieron para la noche de hoy lunes 24… Fanáticos y seguidores de la cantante ya estaban con la sangre tibia por este cambio de ultima hora, ¡peeeeroooo!, ahora están que les cortan una vena y les sale lava ante el anuncio oficial de que el concierto no se va a celebrar porque a según el recinto tiene un problema con el techo y la decisión más conveniente fue mandar a “Vicente, y a toda su gente” para sus respectivas casas y así evitar poner en riesgo el pellejo de “tuttos” aquellos que compraron sus entradas… Esperemos que el Tour “Las mujeres ya no lloran” de la artista colombiana no sufra más inconvenientes, porque entre los problemas de salud de Shakira, y las complicaciones técnicas y de estructuras que han anunciado públicamente, hace ver que esta gira de conciertos está como empavada… ¿Será que la Clara Shia le lanzó una brujería?... ¡Upa! Me salió un verso sin mucho esfuerzo…

Paquita la del barrio

Yyy ya para finalizar por el día de hoy, les cuento que aún sigue latente la pregunta de ¿a dónde irá a parar la fortuna de PAQUITA LA DEL BARRIO? yyyy es que estando la cantante en vida, declaró que no iba a heredarle ni un solo centavo a sus hijos, porque ella se las sudó solita durante “tutta” su vida (sin pedirle ayuda a nadie) y sus críos deberían hacer lo mismo y seguir su ejemplo… Luego de ese “palo cochinero” que soltó la intérprete de “Rata de dos patas”, sus hijos han estado en el ojo del huracán por aquello de que sí puede ser verdad que se quedaron con las ganas de heredar… Retoños que al parecer no se pueden ver ni en pintura, porque cercanos y afectos a este núcleo familiar comentan que Miguel y Javier (hijos de Paquita) no soportan a Martha Elena (hija adoptiva de la cantante) porque ésta ayudaba a su madre a manejar sus finanzas, y en consecuencia, temen que “Martitha” ponga el mayor lote económico a su favor de su cuenta bancaria… ¡Adiós!...

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube