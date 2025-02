Chepa Candela: La campaña que le tienen a Nieves Soteldo es pura tramoya

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Jaaaiii…!!...y esta laboriosa e incansable cronista, que no pega un ojo, mucho menos los dos, aquí está lista, ¡como siempre!, y al pie del teclado, para entrarle de lleno a este cotidiano “parling” que desde hace casi medio siglo (¡Una pelusa!) los mantiene al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece en esta “fauna farandulera”…

Nieves Soteldo

Yyy arrancando con el “parling”, les cuento que la campaña que cargan en las redes sociales promocionando a NIEVES SOTELDO como una opción para la candidatura del Miss Venezuela 2025, además de que ha causado bastante ruido, ha encendido las alarmas despertando la suspicacia a muchos, sobre todo a los detractores de la fablistana de Venevisión, pues piensan que la misma viene de su propio entorno, con el fin de que la acepten en el primer “templete” de belleza de este país, cosa que a otro bando (Incluyéndome a mí) se extraña por todos los comentarios que apuntan hacia esa posibilidad, pues jamás de los jamases ella ha manifestado la intención de participar en un certamen de belleza, porque no es lo suyo, según se le ha oído decir muchísimas veces…¡Síii, señores!..Todo el ruido que ha provocado la “bola” que desde unos días para acá viene rodando en portales y plataformas digitales sobre que la conductora de “Estrenos y estrellas” está “deshojando la margarita” en relación a su presunta idea de concursar en el Miss Venezuela, obviamente es una gran campaña que montaron, quien sabe con qué fin…a menos que solo quieran tomarla de burla…aunque como les digo una cosa, les digo otra: La Nieves Soteldo sería una excelente candidata para el Miss Venezuela, primero porque está bien preparada y segundo porque físico y glamour le sobran…¡Y eso no se le puede negar!…Lo único malo es que medio pesada…aunque vive haciendo esfuerzo por caerle simpática a la gente...peeerooo….¿Se animará Nieves Soteldo a participar en el Miss Venezuela?...¡Que va oh!…eso es pura tramoya…¿Quién seré al autor de esa campañita?...

Julia Morley

Yyy siguiendo en la onda missérica, les bato que “La chiva que Mas me…” en la organización Miss Mundo y quien no es otra que JULIA MORLEY todavía no suelta prenda sobre donde será la sede de Miss Mundo 2025…y aunque se dijo que sería en un país latinoamericano, por otro lado se asegura que los tiros can hacia una nación asiática, la que serviría de sede a la edición número 72 del segundo “templete” de belleza más importante del “globo terráqueo”, en donde la checa Krystyna Pyszkóva, le encasquetaría la corona a su sucesora…”La señora Julia Morley no revelará el país, pues se están afinando detalles sobre la negociación…” soltó una fuente cercana a la susodicha, que, por cierto esta semana anduvo por los predios de El Salvador y junto a la actual soberana visitaron a la primera dama de ese país…Habrá que esperar a que la Señora Morley suelte la sopa y revele donde se realizará la elección de Miss Mundo 2025 , donde hasta ahora han confirmado 100 países y en la cual Valeria Cannavó ¡saldrá pa lante por Venezuela!…

Osmel Sousa

Y con respecto al Miss Universo, quedó confirmada que la nueva edición del concurso tendrá lugar el próximo 221 de noviembre en Tailandia, según lo soltó el mexicano Raúl Rocha (Presidente del templete) y el OSMEL SOUSA en la inauguración de las nuevas oficinas de la organización en los predios niuyorkinos donde ambos dos declararon a la prensa que la escogencia de Tailandia como sede, no solo se debe a su riqueza cultural, sino porque “es la casa de millones de fanáticos de los concursos de belleza”…. Tiene una gran cultura, muchas tradiciones su propia gastronomía y miles y miles de amantes de los concursos…”, soltó El Zar de la belleza …Chao….

