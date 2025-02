Separación de Daddy Yankee: Raphy Pina reacciona ante las acusaciones en su contra

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de divorcio del conocido cantante Daddy Yankee con su exesposa Mireddys González, aún sigue dando de qué hablar, y ahora se ha visto involucrado el productor musical y esposo de la cantante Natti Natasha, Raphy Pina.

El famosos fue acusado por los abogados del intérprete de Gasolina, como una persona que ocultó información al cantante en compañía de su exesposa.

Ante esto, Raphy Pina decidió publicar un video en su cuenta personal de Instagram y aclarar la situación.

“Yo trabajé de la mano de Daddy Yankee nueve años desde el 2015, [con] el hombre que va vestido de blanco... a ese señor nadie va poder llevarle la contraria porque es un tipo con poder; yo no vengo a hablar mal de él ni Mireddys, a los dos los amo”, dijo el esposo de Natti Natasha.

“Estoy triste, no porque me digan: ‘ocultaste un email’, no. Cuando ellos quieran, demostraré que es una trabajo publicitario que están haciendo sus abogados para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí, y dividir unos bienes que son un montón. Es un problema de ellos que han tirado al medio”, agregó el también empresario y compadre de Daddy Yankee.

Asimismo, Raphy Pina afirmó que si Yankee tenía alguna duda él se lo aclaraba personalmente y por último a sus abogados. “Si a mí me van a preguntar por algo yo necesito decirle a Ramón Ayala que yo no hice negocios con Mireddys, lo hice con él, y nos hicimos megamillonarios”.

“Yo estoy haciendo este live por mi esposa y mi familia, y ya veo la maldad de empañar [esto]”, recalcó Pina. “Los abogados son los que están ganando el billete… esto es un bochinche de matrimonio y millones”, aclaró.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube