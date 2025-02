Los Backstreet Boys regresan a los escenarios: harán varios conciertos en la Esfera de Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

Los Backstreet Boys regresan a los escenarios a lo grande con una residencia de conciertos en la Esfera de Las Vegas.

Las fechas incluidas en la residencia de verano de 2025, titulada "Into the Millennium", serán los días 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de julio.

La banda promete regresar al decenio de los años 2000 a través de la tecnología de última generación de la Esfera, que incluye la pantalla LED de mayor resolución del mundo con una imagen y un sonido totalmente inmersivo.

En las redes sociales de los Backstreet Boys se habían dado pistas sobre la residencia con publicidad de expectativa.

Y no fue hasta este miércoles 12 de febrero se develó el misterio

"¡Nos dirigimos hacia el milenio una vez más! Revive tus recuerdos del Y2K de los Backstreet Boys, pero esta vez… ¡MÁS GRANDES QUE LA VIDA en @SphereVegas a partir de julio!", se puede leer en la cuenta de Instagram de la banda.

Éxitos memorables como "I Want It That Way", "Larger Than Life", "Everybody" y "Shape of My Heart" serán interpretados por el quinteto integrado por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

"Los fans pueden esperar una experiencia inolvidable mientras los Backstreet Boys dan vida a su legendario álbum 'Millennium', junto con una selección de sus grandes éxitos", se lee en un comunicado de prensa de la productora Live Nation.

