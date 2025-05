Reconocido cantante del genero urbano revela que tiene VIH: "No se quien me contagió ni a quién contagie"

Suscríbete a nuestros canales

Con un mensaje profundo y sereno, el cantante argentino Fernando, conocido como El Villano, sorprendió este miércoles al revelar a través de un video publicado en sus redes sociales, que vive con VIH y que esto ha marcado un punto de inflexión en su vida personal y artística.

“Todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video”, expresó con honestidad. “No quería que nadie me detuviera, porque siento que mi propósito es compartir mi verdad: desde lo más oscuro que viví hasta la luz que encontré al conectar con Dios”.

El diagnóstico llegó cuando él sentía que estaba en uno uno de los mejores momentos de su vida, pero tras algunos malestares estomacales y pérdida de peso, el artista acudió al médico y relató: “Todos los estudios salieron bien, pero salí positivo para VIH”, contó al tiempo que afirmó no saber cómo contrajo el virus, ya que mantiene una relación de dos años con su actual pareja, quien, afortunadamente, dio negativo al realizarse el test.

Más allá de la noticia, el artista utilizó su plataforma para compartir una reflexión sobre su historia de vida, marcada por excesos. “Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado. Aunque como cantante me veían bien, por dentro había alcohol, drogas, sexo, noches que terminaban sin memoria… y todo eso te lleva a la destrucción”.

Con una mirada introspectiva, El Villano habló sobre cómo encontró una salida a través de la fe. “Cuando estás en la miseria, lo único que puede sacarte es Dios. Pero si tenés la autoestima rota, te domina el ego, te importa el qué dirán, querés pertenecer… y así te perdés”, reflexionó.

Hoy, dice, su vida gira en torno a una conexión espiritual profunda y a un propósito claro: sanar y ayudar a otros. “Quiero que me conozcan de verdad, ser auténtico. A partir de hoy voy a contar todo mi proceso, hubo cosas que me marcaron desde la infancia. Este video no es para dar lástima, es para despertar conciencia”.

Finalmente, hizo un llamado a la juventud que lo sigue: “Cuídense. La salud es lo más importante. Sin salud no se puede vivir. Conecten con Dios y busquen una vida sana, plena. Ese es mi mensaje”.

