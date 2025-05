Esto fue lo más impactante de la premier del documental de Karol G: "mi relación pasada fue un infierno"

Suscríbete a nuestros canales

La Bichota no se guardó nada y es que, la noche del miércoles, Karol G fue la reina absoluta en la premier de su esperado documental “Karol G: Mañana Fue Muy Bonito”, realizado en su tierra natal, Medellín,

Uno de los momentos más impactantes de la velada fue cuando la artista habló sin filtros sobre su pasada relación con el cantante Anuel AA, confesando que atravesó una etapa oscura y profundamente dolorosa:

“Mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí. Yo me he despertaba y yo sentía como que me moría como persona sentía que no tenía un valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza.”, dijo en su documental y continuó: "Yo sí sentía que como que era algo de lo que no iba a poder salir que no iba a ser capaz de salir. Cuando lo que no está haciendo todo el tiempo es sufriendo, sufriendo, sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir.... Y era una fucking pesadilla. Fue un infierno."

Un testimonio crudo y valiente que dejó a todos con la boca abierta y los sentimientos a flor de piel, recordemos que al terminar su relación con Anuel, Karol se la pasaba llorando en en sus conciertos y en sus redes se notaba bastante apagada, sin energía.

Pero no todo fue drama, la Bichota apareció sobre la alfombra rosa como una diosa, enfundada en un vestido negro de lentejuelas con guantes largos que la hicieron ver radiante, poderosa y más plena que nunca.

Durante la noche, interpretó “Amargura”, canción que se ha convertido en himno para muchos corazones roto y en una de las entrevistas ofrecidas dijo:

“Imagínate que nace un genio con unas ideas fantásticas y alguien le dice que no vale la pena, no lo hiciste y se perdió un genio en la vida, no, por favor, crean en ustedes, siéntanse grandes cueros, porque lo somos desde siempre”.

