Chepa Candela: Andreína Álvarez “pifió” en un desfile de moda

¡¡Jelouuu!…y casi, casi terminando la semana, una vez más, ¡¡Heme aquí!! en nuestro diario cotilleo farandulero para batirles toditos esos chismes, brollos, bretes, rollos y tramoyas de la movida artística de este país…y un poquito más allá…

Harry Levy Altman

Yyy entrando en materia, enseguida paso a contarles que el HARRY LEVY (¿Les suena ese nombrecito?) está ¡a un tris¡ de lograr su obsesión ¡digo! de cumplir su sueño de integrar el tren directivo de la organización Miss Venezuela, ya que, según se comenta (¡Y trúuuaaa, trúuaaa¡, cual cotorra repito) en los pasillos de la Quinta Morada es el nombre que más suena para sustituir a María Gabriela Isler durante el tiempo que esté de reposo, pues, como bien se sabe, a la susodicha le quedan pocas semanas para reventar la piñata y parir su muchacho, fruto de su matrimonio con Alberto Figueroa, que está “chocho” por convertirse en padre…¡Síii, señores!...Según la bola que rueda en los predios misséricos, el susodicho, que es “uña y curruña” del “Chivo que más me…” en las alturas del “templete” de belleza más importante de este país, y quien no es otro que el Jonathan Blum, (¡¡Suuussstooo!!) , ique, se aprovechó de la “amistad” con este señor y le ha implorando, casi que de rodilla, que le quede el cargo de Director de Comunicaciones e Información, que es el que desempeña la exMiss Universo...y como que se saldrá con la suya, porque de acuerdo con los insistentes “rum-runes”, el Harry Levy, que está “comop caimán en boca de caño”, casi que ya tiene el “cambur” en las manos…Peeerooo…que no vaya a creerse que tendrá la misma autoridad de la Moly, pues resulta y acontece que NINA SICILIA; (¡¡Sustooo, otra vez!!) que no vuela en su escoba porque la tiene accidentada, desde que supo que la susodicha se iba de reposo postnatal empezó a extender sus tentáculos...y acaparó casi que toda la responsabilidad de su compañera, a la que, de por sí, siempre ha tenido relegada y se ha calado todas sus imperfecciones, motivo por el cual Jacqueline Aguilera, que tampoco es ninguna santa, le dejó el pelero ¡y huyó por la derecha! para no seguir haciendo el papelito de subalterna...¡Así como lo están leyendo!...La susodicha, si antes “mandaba más que un dinamo”, ahora parece la capataz absoluta, y está ocupando los tres cargos, a la vez, de manera que el Harry Levy, que es como la culebra bajo da la basura (O sea, si la molestan mucho...¡zaaasss!, te da buena picada) de llegar a ocupar la vacante de María Gabriela, tendrá que hacer lo que diga la Nina Sicilia...y si no le gusta ¡que no se lo coma!..A menos que se valga de la protección de su “padrinote”..Ay, Maracay!...

Andreína Álvarez

Yyy variando el “parling”, les bato que ANDREÍNA ÁLVAREZ (¡¡Diooosss me van a matar de tanto susto!!) fue la animadora de un desfile de moda menos - culina, ¡Digo! , masculina , donde, una vez más, hizo gala de su escaso y vulgar vocabulario lo cual, como era de esperarse, incomodó tanto a a los presentes como a los organizadores del templete, pues la conductora de i que hay de nuevo, soltó varios "toños" "najada" , " erga " y se atrevió a decir que por ser la primera vez que conducía un evento de este tipo, se sentía " desvirgada"….¿Quéeee taaal?...Varios de los asistentes se reportaron con esta Chepa para contarme que la susodicha pasó toda la noche mofando al público y a los modelos y haciendo chistes pesados de todo lo que pasaba en tarima…Y aunque el público se río de los primeros chistes, a mitad del evento la gente quería irse ante tanta chabacanería…y eso que su compañero de animación intentó justificarla diciendo que era un desfile distinto y relajado…pero ¡que va oh!...,pues el bojote de groserías que soltó la ANDREÍNA ÁLVAREZ por su bocota (Y bien grande que la tiene) le quitó brillo al encuentro de moda caraqueño, que ella volvió una guachafita….¿Y si saben cómo es ella… para que la contratan?...

