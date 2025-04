Chepa Candela: Amanda Dudamel anda corriendo con su bodorrio

Suscríbete a nuestros canales

Yyy en pleno ombligo de semana, les doy nuevamente la bienvenida a quienes posan sus “visores” en ésta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero de este país, donde se cotillea ¡¡rico y saaabrooosooo!!…

Amanda Dudamel

Así que a la voz de ¡”daaaleee que no viene carro”!, corto este preámbulo para contarles que AMANDA DUDAMEL, quien retornó a la palestra, luego de un tiempito en bajo perfil, anda en un solo “cierre-corre”, no solo atendiendo el “tarantín”, ¡digo¡ el café que acaba de inaugurar en los predios de Chacao, ya que además está metida ¡de cabeza, tronco y extremidades! en los preparativos de su “bodorrio” con su “pechugón” de siempre, Daniel Roa, quien le dio la “roca” el pasado mes de enero, haciendo el compromiso de abandonar la soltería…¡Síi, señores!...La susodicha, que en 2022 se convirtió en la “Miss Universo Sentimental” de todo el globo terráqueo, ya está lista para convertirse en toda una señora casada…y por “los vientos que soplan”, será “más rápido que inmediatamente", pues aunque no dijo fecha, fuentes cercanas a ella, me soplaron que la cosa será dentro de dos o tres meses, porque hasta el traje de novia ya se lo están haciendo…y de la tarea se ha encargado el diseñador Hugo Espina, aunque, por otro lado, me enteré que su colega Nidal Nouaheid le hará el afocante “trapo” que lucirá en la gran fiesta, pues para que lo sepan (Si no lo saben) la rumba de celebración, ique, será ¡“con bombos y platillos”!...El caso es que la Miss Venezuela 2021, entró en la cuenta regresiva para decirle ¡“Bay, bay sayonara”! a su vida de soltera…¡Que bueno, que bueno!…

Stephany Gutiérrez

Yyy “parlando” de desaparecidas que ahora están emergiendo de sus cenizas (¡Como el ave Fénix!), les cuento que a otra que vieron hace poquito fue a STEPHANY GUTIÉRREZ, quien hizo acto de presencia al lanzamiento de una nueva revista farandulera...y dejó a más de uno con la “jetota” pegada del pecho, pues, a pesar de haber parido su muchacho, mantiene casi que intacta su curvilínea figura…y aunque se ve hasta mejor que cuando ganó el Miss Venezuela en 2017, soltó que se alejará, definitivamente, de todo lo que tenga que ver con el mundo missérico, ya que su único y gran proyecto, es dedicarse a su vida de casada y a ejercer, a tiempo completo, su recién estrenado rol de madre…y no solo del nené que dio a luz el pasado mes de diciembre, pues soltó, sin que le quedara nada por dentro, que está dispuesta a tener una “muchachera”, (¿Para montar su propio equipo de futbol?) fruto de su matrimonio con el empresario deportivo, Jorge Silva, de quien se convirtió en su esposa el 13 de julio de 2024….Por cierto, que la Stephany Gutierrez le envió un mensaje a su tocaya Stephany Abassali y, dizque, le mandó a decir que no oyera a las voces que tiene a su alrededor y que se dedique a vacilarse el Miss Universo…¿A qué o a quiénes se refería?...¿Sería una indirecta-directa a Osmel?....

Yvette Domínguez

Yyy casi al final del tecleo que me deja los dedos “más morados que una berenjena” me contaron que IVETTE DOMINGUEZ, anda medio enrrollada, porque se quedó con las gamas de integrar el grupete de competidores de “Estrellas de la cocina” ya que su contrato con Canal I, ique, le impidió aceptar la -supuesta- oferta de Televen para participar en dicho reality donde, ique, fue uno de los primeros nombres que se batió a la hora de armar la lista, donde figuran otros artistas que ni siquiera saben freír un huevo y cuando ponen a hervir el agua, se les quema…El caso es que la actriz de marras, que es toda una veterana con los guisos, los fogones y haciendo torta nadie la gana, no pudo concretar su ingreso al espacio que conduce Leonardo Villalobos…y lo lamentó muchísimo porque le hubiera dado “medio palo” a sus contrincantes…y un impulso tremendo en la audiencia…Muchísimo más que ese horrendo soporífero llamado “Mujerones” que no tiene ni pies, ni cabeza…y no lo ve ni ella misma…¡He dicho!

