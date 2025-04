Chepa Candela: Sheynnis Palacios le puso "un parao” a los rumores

Suscríbete a nuestros canales

Aquí estoy…¡Y aquíii sigo!, como siempre, en la caza, pesca y recolección de lo más calientico de la movida farandulera, de aquí, de allá y más allaíta, donde los chismes, rollos, tramoyas, tretas, brollos y bretes, ¡¡no podrán faltar jamáaasss!!…porque en este medio artístico, es el pan de cada día…

Sheynnis Palacios

Yyy arrancando por el principio, les bato que la boda de la exMiss Universo SHEYNNIS PALACIOS y el pelotero venezolano Carlos Gómez, la cual supuestamente se había cancelado por presuntos rollos entre ambos dos ¡si va!...y así lo ha dejado bien claro la susodicha, quien le calló la jetota a sus detractores al publicar un video en Instagram a través del cual no solo felicitó a su “´pechugón” que estaba de “japi verdi”, sino que además ratificó el compromiso que tiene con él, desde el 2023 cuando se empataron, aunque fue en 2024 que hicieron público su sorpresivo romance “Hoy celebro tu vida, tu risa, tu luz…agradezco de tenerte en la mía; un año más compartiéndolo juntos.”, escribió la susodicha, desmintiendo categóricamente que la relación estuviera en crisis y a un tris de terminar, echando por tierra los fuertes “rum-runes” que comenzaron a rodar desde el pasado fin de semana, asegurando que lo de Sheynnis Palacios y Carlos Gómez se había ido por un despeñadero ¡y adiós casorio! Pues no, porque siguen juntos, buscando la fecha oficial del bodorrio…

Pablo Montero

Yyy como mis repetidoras internacionales han estado super activas en estas últimas horas, se reportan desde “El país de loa manitos” para contarme que aunque PABLO MONTERO pidió disculpas públicas a su colega Enrique Madrid, a quien le estampó un “mamonazo” que le dejó aquellos cachetes más morados que una berenjena, el agredido si bien no recriminó, como debía, su conducta agresiva, que fue deplorada por muchos de sus otros colegas, le puso sobre los puntos las ies…para advertirle de volver a golpearlo, tomaría acciones legales…porque no se va a calar una segunda agresión del susodicho que tiene fama de “mano suelta”…¡Así como lo están leyendo!....Según la señal recibida desde los lares mexicanos, al ver todo el escándalo que se armó en México, después de haberle dado la pescozada a su compañero, por una discusión al finalizar la presentación de la pieza “Perfume de gardenia” donde ambos trabajan, al Pablo Montero no le quedó otra que bajar la cabeza…aunque para muchos, sus disculpas sonaron falsas, tomando en cuenta la mala fama que tiene…

Miss Mundo

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que ya arrancó el “corri.corri” en la organización Miss Mundo, pues comenzó la cuenta regresiva para la 72.ª edición del mencionado “templete” que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo en los predios de la India, a donde estarán arribando los primeros días del venidero mes, las más de 100 candidatas que ese día se fajarán duro por la corona que ostenta la Checa Krystina Pyzková que ya debe ir preparándose para decirle adiós a su reinado…y en la que VALERIA CANNAVO va dispuesta a echar el resto con el fin de obtener la séptima banda para Venezuela…¿Logrará la hazaña?....Habrá que ver porque desde el 2011 cuando ganó Ivian Sarcos, las criollas han pasado casi que por debajo de la mesa en el certamen de marras, ya que no es secreto para nadie que Julia Morley no quiere mucho a las venezolanas….Ojalá la susodicha acabe con esa especie de veto hacia nuestras representantes…que incluso han sido mejores candidatas de muchas de las que han ganado desde ese año…Me cuentan que la Valeria Cannavó está dándose duro con su preparación…a pesar de que ciertos especialistas (Y otros que se la tiran de eso) no la ven con la corona puesta…¡Amanecerá y veremos!...

