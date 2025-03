Chepa Candela: El rollo de Aleska Génesis va para largo...

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelouuu,queridillos y queridillas!!...y casi, casi terminando la semana, nuevamente, ¡¡Heme aquí!! en nuestro diario y ameno cotilleo para batirles ¡sabroso y divino! toditos esos chismes, brollos, bretes, rollos, tretas y tramoyas de la movida farandulera de este país…y un poquito más allá…

Shakira

Yyy arrancando por el principio les bato que los rollos entre SHAKIRA y Piqué ya parece uno de los capítulos de “La historia sin fin pues por “quítame esta paja”, enseguida se están agarrando por los moños…y desde que se separaron el 4 de junio de 2022, no salen de un solo conflicto, aunque se pensaba que la “guerra” entre ellos se había acabado y que ambos dos habían fumado “la pipa de la paz”…¡Pues nooo!, ya que otro “sal pa fuera” acaba de estallar entre ellos...¿El motivo? La casa donde vivieron 11 años cuando eran pareja, la cual está situada en uno de los sectores más lujosos de Barcelona (España) está a la venta..perooo…nada que sale un comprador porque no terminan de ponerse de acuerdo en el precio, ya que mientras la cantante pide 12 millones de euros, su ex la quiere rematar por 7 …y ella dice que eso es una miseria, que no va a regalarla por esa cifra…y que prefiere que esté vacía…. "Las discusiones que han tenido por este motivo son fuertes, Piqué está apretando muchísimo y, en palabras de Shakira, lo que le quiere dar es una miseria" comentaron en un programa de la Tv española, donde agregaron que lo que reclama Shakira está muy acorde con lo que establece el sector inmobiliario y las prisas son de Piqué "porque últimamente no le están funcionando bien los negocios... Lo que necesita es cash y por eso está creándole otro disgusto más. Otro problema más para Shakira en pleno tour", remataron…O sea…que la guerra entre Shakira y Piqué sigue…y parece que va pa largo…¿Cuál será el próximo episodio?...

Osmel Sousa

Yyy sumergiéndome en “honduras misséricas”, les bato que desde su bunker, allá, en México, el OSMEL SOUSA sigue con la lupa puesta en la elección de Miss Grand Venezuela 2025 porque aunque, como les dije en pasadas columnas, ¡niega y reniega! que tenga “algodón” que ver con dicho “templete”, está confirmadísimo que es el dueño de la franquicia…y que Jacqueline Aguilera, Jesús Tovar y Esteban Velásquez son sus “esclavos”, ¡ay, perdón! Sus empleados…y se hará en esta edición lo que él diga…¡Síii, señores!...”El zar de la belleza”, que vive “mandando más que un dinamo”, además de haber ordenado que le pusieran fecha y lugar a esta nueva edición que, también como se sabe, será transmitida por Televen, ique, exigió que no admitieran viejas, ni “maduritas”, ni mujeres que tengan hijos, ya que ese cuento de la (Mal entendida) inclusión está como muy manoseado por el Miss Universo…y él no quiere empatarse en esa…De manera que así como dijo que le dieran “play” al casting del Miss Grand Venezuela, la otra norma será esa: ¡Nada con “vejuconas”!…y si no les gusta que no se lo coman…

Aleska Génesis

Yyy desde los predios mexicanos, también me llega la onda de que el rollo de ALESKA GÉNESIS (¡¡Suussstooo!!) con el empresario Francisco Javier Martínez, ¡pica y se extiende! Pues la demanda que quieren meterle las hermanas de la susodicha (Léase: Michell y Bárbara), ique, ¡si va!...ya que se sienten difamadas por este personaje, que además de tener “biyuiyo” pá trá pal techo, maneja un poder político “tan, pero taaan fuerte que con solo levantar un teléfono las volvería “polvo”…sin embargo, ellas insisten en que con las declaraciones que dio el supuesto agravado recientemente, tienen todos los alegatos para llevarlo a tribunales por difamación e injuria y saldrían airosas…a menos eso es lo que les han creer sus abogados…”Se están asesorando muy bien para entablarle litigio al empresario que públicamente volvió a acusarlas de ladronas”…dijo una fuente ligada a ambas dos…de manera que a este caso no hay que perderle la pista…¡Aaayyy, Maracay!...

