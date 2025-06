Chepa Candela: Anmarie Camacho también se redondea la arepa

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Buuueenooosss díaaasss !!...Yyy “avanti” con la semana y deseándoles que sea bien fructífera y super provechosa…Ah, perooo…¡eso sí!...Por nada del mundo me pierdan de vista…y mucho menos la pista (¡Hasta en verso me salió!) para que sigan manteniéndose al “day” sobre todo lo que pasa, sucede y ocurre en la movida farandulera de este país y el resto del globo terráqueo…

Melany Mille

Así que sin más preámbulos voy directo a la yugular, digo al cotilleo y enseguida paso a contarles que MELANY MILLE (¿Les suena ese nombrecito?) no sé conforma con lo reales que le pasa su marido Nacho…y ahora anda emprendiendo con un “guiso” llamado " La red milenaria" a través de la cual organiza encuentros con mujeres para que sean vendedoras de su línea de cosméticos y menjumbres, para la belleza y le echen pa' lante el negocio, lo cual me recuerda a aquella reuniones donde vendían productos por catálogo y rifaba un haragán...¿No se acuerdan de eso?...La Melany Mille está asegurando, así si futuro…Por cierto que mientras la susodicha estaba en una de sus reuniones por el interior del país , el NACHO estaba echando un pie en un antro “mayamero”, con una animadora venezolana, pues eso de que la criatura se entregó al señor ,no es tan de verdura…y es que los vídeos que subió a sus redes sociales, se les ve de lo más divertidos bailando y empinando el codo como locos....Al parecer Nacho no aprendió la lección y cuando ve una escoba con falda se lanza de cabeza ...

Anmarie Camacho

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que ANMARIE CAMACHO debutó como conferencista en un congreso de voces realizado aquí en los lares capitalinos, además que con este nuevo rol se “redondea la arepa” porque para nadie es un secreto que el talento en Televen no pasa del sueldo básico y todos los artistas (Y todos los empleados) tienen que hacer maroma para que la quincena les rinda…Según me cuentan, la conductora del programa “Vitrina” y participante de “Estrellas de la cocina” arrancó su charla medio chorreada ,pero después cogió el hilo ,pues aunque suene irónico, los estudiantes del evento eran locutores y periodistas afamados que saben más que ella ...Por cierto que la Camacho dejó claro que su puesto en la pantalla de Televen se lo ganó con su talento, ya que es una de las pocas animadoras que no necesitó pasar por el Miss Venezuela para ser famosa…

José Andrés Padrón

Yyy casi al final del tecleo (que me deja los dedos echando humo) fui puesta al tanto de la tremenda borrachera que agarró el JOSÉ ANDRÉS PADRÓN en el lanzamiento del nuevo disco de Servando y Florentino, donde se tomó hasta la tensión-..y al rato andaba con aquellos ojos encontrados y la lengua de corbata…¡Así como lo me lo contaron!...Resulta que la prensa fue convocada para subirse a unos autobuses y cubrir una ruta como parte de la promoción…Pero el detalle es que mientras el bus rodaba los artistas se caían a palo sin ser piñatas...y aquello parecía el propio barranco…Bueno, el susodicho, que como bien maracucho le mete parejo a la caña, ¡se volvió como loco!…y en esa rumba lo ayudó el Mario Bruno que también andaba “más prendido que una luciérnaga”…De paso, muchos fueron los colegas que aprovecharon de que el licor era regalado, porque algunos fablistanes y fablistanas, también estaban que no podían hacer el cuatro…porque ¡catapluuummm¡ agarraban piso…

