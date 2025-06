Compañías discográficas pelean por los derechos de música creada con IA

Suscríbete a nuestros canales

Compañías discográficas como Universal, Warner y Sony han iniciado la lucha por los artistas que representan y los intereses de estas empresas y mantienen conversaciones individuales por los derechos de licencia de Inteligencia Artificial (IA) cuando se utilice su música, señala el diario Wall Street Journal.



En este sentido, estas compañías están negociando con las startups Suno y Udio -generadores de música mediante IA- porque quieren ser compensadas cuando la música de sus artistas sea utilizada para entrenar modelos generativos de IA y producir nueva música.



Y para poder determinar la cantidad que se les debe pagar, tanto a artistas como a las empresas, Universal, Warner y Sony exigen que Suno y Udio desarrollen tecnología de huellas dactilares y atribución (similar a la identificación de contenido de YouTube) para rastrear cuándo y cómo se usa una canción, agrega el diario.



Incluso, estos sellos discográficos, que representan a grandes estrellas como Taylor Swiff, Drake, Ariana Grande, Karol G, Britney Spears o Shakira, quieren tener participación de los productos relacionados con la música que las compañías lancen, lo que incluye tener voz y voto en qué productos se desarrollan y cómo funcionan, según las fuentes citadas por el Wall Street Journal.



Recuerda que la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos demandó en junio de 2024 a estas startups por violar los derechos de autor. Suno señaló entonces que su tecnología estaba creando contenido nuevo y Udio argumentó que su objetivo era desarrollar una comprensión de las ideas musicales que no son propiedad de nadie y que cuenta con filtros para garantizar que no se reproduzcan obras con derechos de autor ni voces de artistas.



De acuerdo con las fuentes del diario, un obstáculo para las discográficas es cómo llegar a términos comerciales para licenciar sus catálogos a gran escala de un modo que no solo proteja el trabajo de los artistas sino que también obtenga un amplio apoyo entre los músicos.

