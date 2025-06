Jonathan Joss, actor de voz en la serie "Los reyes de la colina" fue asesinado a tiros en Texas: su vecino habría sido el culpable

Suscríbete a nuestros canales

Jonathan Joss, reconocido actor de voz por interpretar a John Redcorn en la serie animada Los reyes de la colina, fue asesinado a tiros el domingo por la noche en San Antonio, Texas.

El sospechoso, un vecino identificado como Sigfredo Ceja Álvarez, fue detenido y acusado de asesinato poco después del incidente, según informó la policía local.

La información fue extraída del portal web de The New York Times en Español, donde se detalla que la policía no ha revelado el motivo exacto del altercado.

Sin embargo, el esposo de Joss, Tristan Kern de Gonzales, calificó el ataque como un crimen de odio motivado por homofobia, aunque las autoridades no han encontrado pruebas que respalden esta versión.

“Empezó a gritarnos insultos violentos homófobos”, escribió en un comunicado. “Entonces levantó una pistola de su regazo y disparó”.

Jonathan Joss, de ascendencia apache y comanche, tuvo una carrera destacada de casi tres décadas, participando en series como Parks and Recreation y Ray Donovan.

Su papel más emblemático fue el de John Redcorn en Los reyes de la colina, que interpretó durante más de una década. Recientemente, Joss había perdido su hogar en un incendio y enfrentaba dificultades personales.

La investigación sobre el caso continúa abierta mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias que rodearon este trágico suceso.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube