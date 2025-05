Chepa Candela: María Gabriela Isler podría dejarle el pelero a Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Feeeliiizzz día¡¡..Yyy como siempre, aquí me tienen, en este raudo tecleo que los pone al tanto sobre lo que se mueve y se bate en esta “fauna farandulera”…

Oscar D'León

Así que sin mucho preámbulo entro en materia y paso a contarles que las relaciones entre OSCAR D´LEÓN y sus dos hijos Yorman y Omslig, todavía siguen rotas y sin esperanzas de reanudarse, pues aunque los muchachos han buscado un acercamiento con su famoso papá, su pareja Zoraida León continúa bloqueándolos y no permite ¡por nada del mundo! Que ninguno de los tres tenga ningún tipo de acercamiento, negándoles el derecho que tienen como…y e susodicho como padre, que no ha tenido el guáramo suficiente como para dará darle un “parao” a esta señora que lo tiene trancado por todas partes… y no deja que nadie lo busque…ni siquiera sus viejos amigos y músicos colegas, como los de la Dimensión Latina, que hace tiempo le plantearon un rencuentro y la mujer ¡les trancó el serrucho!...

El caso es que con los hijos del “Sonero mayor” la cosa sigue ¡de mal en peor¡ pues según me contaron (¡Y trúuuaaa trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) el Omslig intentó (¡Y se quedó en el intento!) de nuevo un acercamiento y la tal Zoraida León ¡volvió a ponerle el freno!...¿Y qué querrá esta señora?...¿Por qué los aparta de sus propios hijos?...¿y por qué Oscar D´ León se lo permite?...¿Cóoomooo?....

Milla Magee

Yyy pasando a otra cosa, mariposa les bato que allá, en la India “el rancho está ardiendo” y la cosa se está poniendo no precisamente “color de rosa” pues pasa y acontece que “la olla podrida” que destapó la MISS INGLATERRA, MILLA MAGEE, ha embarrado, por completo, a la organización Miss Mundo…y ahora la señora Julia Morley (“La chiva que más me…” en el ”templete” de belleza) no haya donde meterse la lengua y mucho menos qué explicarle a los medios sobre las graves denuncias de prostitución que soltó la británica, quien, como se sabe, ¡le dejó el pelero!… y se retiró de la competencia, prendiendo el ventilador que ahora está salpicando al que es…y al que no es…¡¡Ooo seaaa, jelou!!…Y es que lo afirmado por la miss de marras de que había renunciado porque se sentía una prostituta (Palabras textuales) y además, dizque, las obligarían a departir en cenas privadas con ciertos patrocinantes, le prendió el bombillo a otras candidatas que estarían pensando en hacer lo mismo, lo cual le quitaría la careta al Miss Mundo, que hasta ahora era considerado uno de los concursos de belleza más serio del globo terráqueo, fama que se está derrumbando con las declaraciones de la Miss Inglaterra…y que, como era de esperarse, tiene a Julia Morley contra las cuerdas…sin poder rebatir lo afirmado por la joven modelo de 24 años…¿A dónde irá a parar todo este brete?...¡Amanecerá y veremos!....

María Gabriela Isler

Yyy “parlando” de (posibles) renuncias, les cuento que con el nombramiento de Harry Levi como director artístico y creativo de la organización Miss Venezuela, empezó a rodar la “bola” de que MARÍA GABRIELA ISLER también podría dejar el pelero enseguida que dé a luz a su segundo “crío”, pues a exigencia y solicitud de su marido, Alberto Figueroa, quiere dedicarse “de seis a seis” a sus obligaciones como ama de casa, pues ya serán dos muchachos que necesitarán la atención de la madre…y sus ocupaciones en el certamen, donde se desempeña como Directora de comunicación y formación, le quitan demasiado tiempo…además de que no la veo compartiendo con Harry Levi, (El nuevo director artístico y creativo de la OMV) con quien nunca ha tenido buenas relaciones,,,.De manera que no me asombra, ni me extraña, que la Miss Universo 2013 le diga ¡“Baayyy, baaayyy, sayonara”¡ al Miss Venezuela…¡No me extrañaría¡….

